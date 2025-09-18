自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》GG正常值 美國網紅泌尿女醫：這長度過小

2025/09/18 21:27

美國網紅泌尿科醫師淺談陰莖短小的定義以外，也邀請世界紀錄「GG最長」的男人，破除「大就是好」迷思。（圖取自shutterstock）

美國網紅泌尿科醫師淺談陰莖短小的定義以外，也邀請世界紀錄「GG最長」的男人，破除「大就是好」迷思。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北市一家醫美診所發生一件意外，一名男性欲進行陰莖增大手術，卻疑似因麻醉不當而過世。因為這起意外，不少人才得知「陰莖增大手術」。較大的陰莖是否真能帶來高滿意度的性生活，還是僅是滿足虛榮心呢？

擁有260萬訂閱的美國的女性網紅泌尿科醫師蕾娜（Dr. Rena Malik）邀請目前擔任工程師，擁有受到金氏紀錄認證的「世界第一巨大」的37公分的麥特包爾（Matt Barr）進行訪談，而麥特則是增大手術的專家。該影片在短短一年內獲得49萬次觀看數。

蕾娜指出「陰莖過小」（micropenis）的定義是長度小於2.9英吋，約為7.3公分；一般平均長度介於5.2到5.8英吋之間，也就是13.2公分到17.3公分。然這是以白人為基準，並未提到亞洲人或其他人種的差異。同時麗娜提到，一般女性的陰道長度為3到3.5英吋，約是7.62到8.89公分。

蕾娜表示大家以為「大一點最好」的迷思，由節目來賓麥特破除！他以自身經驗提到，大尺寸會讓人感覺被異化和被另眼相待，他自己就是「未蒙其利，先受其害」的最佳案例。

麥特提到，他總是會想辦法讓伴侶知道自己的尺寸，讓她們有心理準備，並利用枕頭等輔助工具來調整。他提到，並非所有女性都對大尺寸感到興奮，推測只有不到一半的女性對此持正面態度，而大約30%的女性會直接拒絕。蕾娜補充，一般女性的陰道肯定不能容納麥特的長度，所以性生活不協調，是可以想像的。

麥特自承自己的陰莖稍微大了些，但這並沒有帶來太多好處。例如在年輕時因尺寸問題被霸凌與性騷擾。他想過進行縮小手術，甚至嘗試過催眠，但都沒有成功。同時在使用與選購保險套時遇到困難，甚至與伴侶的性生活不太順利。且他因此不喜歡上健身房，經常穿寬鬆衣物掩蓋。

他表示，大尺寸有時會讓他感到不自信，這與人們普遍認為大尺寸能帶來自信的看法相反；他甚至表示寧願自己小一點。

麥特提供了他對有類似困擾男性的五點建議：不要讓你的尺寸定義你是誰；了解自己身體的特點，否則可能會傷害他人；要體諒並接受並非所有人都會接受你的尺寸；投資合適的衣物；成為一個更好的伴侶，了解自己的身體與感官。

