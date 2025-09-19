健康網》切除子宮老十歲？ 醫揭真相：不會

台中榮總婦產科醫師謝筱芸說明，真正決定會不會進入更年期的是卵巢，只要卵巢還在，荷爾蒙就會持續分泌；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮在很多女性心中，不只是生育的器官，更像是「年輕」和「女人味」的連結，一旦被建議做手術，最擔心的往往不是傷口大小，而是「會不會一夕之間變老？」對此，台中榮總婦產科醫師謝筱芸說明，真正決定會不會進入更年期的是卵巢，只要卵巢還在，荷爾蒙就會持續分泌，妳不會因為切掉子宮而瞬間變老。

謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」表示，子宮負責提供月經、孕育生命，卵巢負責分泌女性荷爾蒙（雌激素、黃體素）、製造卵子。如果因為癌症風險，不得不把卵巢一起切除，身體才會進入真正的「手術性更年期」，熱潮紅、盜汗、失眠、骨質流失、心血管風險可能都會開始找上門。

「為什麼誰還是提早老化？」謝筱芸指出，研究顯示，即使保留卵巢，因為血流供應受影響，平均還是會比沒手術的女性早約4年進入更年期。更重要的是，一項前瞻性研究發現，子宮切除女性卵巢衰退的風險幾乎是一般女性的兩倍，4年內約14.8% 的患者卵巢功能衰退，相較於對照組只有8%。

謝筱芸說，研究顯示子宮切除可能讓卵巢退化的時間平均提早，但這並不代表每個人都會馬上面臨更年期。臨床上，子宮切除通常是在症狀嚴重、藥物或其他方法都無法改善的情況下，才會建議進行。對很多女性來說，手術不只是解除疼痛與困擾，也能避免病情惡化。換句話說，「會不會變老」不是子宮切除的最重要考量，而是醫師和妳一起權衡風險與好處後，為了提升生活品質才做出的決定。

