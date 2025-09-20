自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孕媽咪不喜歡青菜擔心葉酸不足 吃酪梨也可補

2025/09/20 08:31

每50克酪梨約含有60微克葉酸，適合不喜歡吃葉菜的孕媽咪的替代來源。（圖取自freepik）

每50克酪梨約含有60微克葉酸，適合不喜歡吃葉菜的孕媽咪的替代來源。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孕期葉酸攝取每日建議攝取量約400–600微克，常見的補充來源有深綠色蔬菜如：菠菜、地瓜葉、蘆筍、花椰菜，但不喜歡吃蔬菜怎麼辦？璽悅中醫診所院長羅珮琳表示，有位孕婦因不喜歡吃蔬菜，在懷孕初期擔心葉酸攝取不足，經營養師建議，每天攝取半顆酪梨當作早餐一部份，持續約3週後，產檢結果顯示葉酸濃度穩定，每50克酪梨約含有60微克葉酸，適合不喜歡吃葉菜的孕媽咪的替代來源。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文指出，這位孕媽咪不僅感覺腸道蠕動改善、便秘減少，胎兒神經管發育良好，體重也控制得宜，沒有因酪梨攝取而過度增加。孕婦每日建議酪梨攝取量為約50-75 克，可提供孕婦每日建議攝取量的約27-40%。

羅珮琳說，對於不喜歡吃蔬菜的孕婦，可以從水果、豆類、五穀類攝取，水果除了酪梨外，包括：奇異果、柳橙、芒果，豆類以黑豆含量最高，紅豆、黃豆、毛豆也可以，以及各種穀物：糙米、燕麥、全麥吐司。其中每100克葉酸含量比較，黑豆、菠菜、燕麥的葉酸含量都高於酪梨。

羅珮琳建議，孕婦早餐中半顆酪梨、全麥吐司與水煮蛋，都屬於葉酸高的食物，包括1顆水煮蛋也有25微克的葉酸。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中