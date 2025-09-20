健康網》孕媽咪不喜歡青菜擔心葉酸不足 吃酪梨也可補

每50克酪梨約含有60微克葉酸，適合不喜歡吃葉菜的孕媽咪的替代來源。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孕期葉酸攝取每日建議攝取量約400–600微克，常見的補充來源有深綠色蔬菜如：菠菜、地瓜葉、蘆筍、花椰菜，但不喜歡吃蔬菜怎麼辦？璽悅中醫診所院長羅珮琳表示，有位孕婦因不喜歡吃蔬菜，在懷孕初期擔心葉酸攝取不足，經營養師建議，每天攝取半顆酪梨當作早餐一部份，持續約3週後，產檢結果顯示葉酸濃度穩定，每50克酪梨約含有60微克葉酸，適合不喜歡吃葉菜的孕媽咪的替代來源。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文指出，這位孕媽咪不僅感覺腸道蠕動改善、便秘減少，胎兒神經管發育良好，體重也控制得宜，沒有因酪梨攝取而過度增加。孕婦每日建議酪梨攝取量為約50-75 克，可提供孕婦每日建議攝取量的約27-40%。

羅珮琳說，對於不喜歡吃蔬菜的孕婦，可以從水果、豆類、五穀類攝取，水果除了酪梨外，包括：奇異果、柳橙、芒果，豆類以黑豆含量最高，紅豆、黃豆、毛豆也可以，以及各種穀物：糙米、燕麥、全麥吐司。其中每100克葉酸含量比較，黑豆、菠菜、燕麥的葉酸含量都高於酪梨。

羅珮琳建議，孕婦早餐中半顆酪梨、全麥吐司與水煮蛋，都屬於葉酸高的食物，包括1顆水煮蛋也有25微克的葉酸。

