健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

思覺失調藥物「可致律錠」將停止供應 食藥署：有替代藥

2025/09/18 19:11

多款藥物將停止供應，但食藥署表示，國內都有同成分、同劑型且同含量的國產藥品許可證可替代。（資料照）

多款藥物將停止供應，但食藥署表示，國內都有同成分、同劑型且同含量的國產藥品許可證可替代。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期思覺失調症用藥「可致律錠100毫克」、「服即淨錠」、「美妥平口溶錠30毫克」等多款藥品因廠商停止供應，庫存售罄後將不再供應，有藥師擔憂國內可能出現缺藥情況。對此食藥署表示，案內藥品國內都有其他同成分、同劑型且同含量的國產藥品許可證，也已協調業者增加生產，以增進國產學名藥市場涵蓋率，落實推動國藥國用政策。

食藥署簡任技正楊博文說明，「可致律錠100毫克」用於「其他藥物治療失效的思覺失調症病患、降低思覺失調症或情感性分裂症的復發性自殺行為及帕金森氏症期間的精神疾病」，並非「藥事法」所公告的必要藥品。

衛福部健保署藥品申報量統計，「可致律錠100毫克」2024年的年用量約349萬8107顆。楊博文表示，這次食藥署接獲案內藥品許可證持有者通報，廠商評估將停止供應案內藥品，目前尚有庫存，待庫存售罄後不再供應，且經臨床端評估，國內尚有其他同成分、同劑型且同含量之國產藥品許可證。

楊博文說，食藥署已在9月9日將相關替代藥品資訊公布於西藥醫療器材供應資訊平台，供臨床端參考，並已協調業者增加生產，以增進國產學名藥市場涵蓋率，落實推動國藥國用政策。

此外，針對「服即淨錠」、「美妥平口溶錠30毫克」、「”榮民”克黴樂陰道錠500毫克（克氯黴唑）」、「復邁注射劑」等藥品，楊博文解釋，案內藥品許可證持有者通報，表示經廠商內部考量，將停止供應案內藥品，待庫存售罄後不再供應，但也都有同成分、同劑型且同含量的國產藥品許可證可替代。

楊博文補充，「復邁注射劑」為免疫抑制劑，用於風濕性關節炎等多項適應症，藥品許可證仍持續供應，主要為廠商轉換藥品包裝規格（改以針筒裝注射劑包裝），其產量可銜接供應，且已與臨床溝通，確保臨床使用無礙。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

