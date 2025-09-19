健康網》想引起注意卻變衝突？ 心理師授3招教孩子分辨玩笑與惡作劇

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，從惡作劇般的嚇人一下，到打鬧、亂丟東西、或講個自以為好笑的笑話，本意可能只是想逗樂或引起注意，卻常常演變成眼淚、衝突甚至受傷。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子天生愛玩、愛嘗試，但「好玩」和「過火」往往只有一線之隔。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，從惡作劇般地嚇人一下，到打鬧、亂丟東西、或講個自以為好笑的笑話，本意可能只是想逗樂或引起注意，卻常常演變成眼淚、衝突，甚至受傷。這時，父母可從中引導孩子學會先觀察、勇敢拒絕、換位思考，幫助分辨玩笑與惡作劇的界線，才能在尊重中建立真正的友誼。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，孩子一時興起，突然嚇人一下、假裝要打架卻其實只是打鬧、講個自以為好笑的「笑話」、或是隨手把玩具往空中一丟。很多時候，理由其實很單純…就是「好玩」。但問題在於，接下來馬上出現的卻是：

1. 我怎麼知道對方不喜歡？

2. 怎麼突然有人哭了？

3. 為什麼最後還真的受傷？

爸媽或老師往往在事後才收到告狀、看到衝突，還要面對一個滿臉無辜、紅著臉卻說不出理由的「小小肇事者」。大人無奈的地方是：事情已經發生，收拾爛攤子總是比事前提醒來得更辛苦。

黃閎新分享，這些「作怪」大致可以分成3種情境:

1.一時衝動，孩子還沒想清楚，身體就先動了。這時候最需要的不是指責，而是陪他練習「暫停一下」，先觀察對方的表情、場合是否合適，多一秒思考就能少掉很多麻煩。

2.被同儕慫恿，孩子可能怕被排擠，選擇硬著頭皮跟著做。這時候除了提醒後果，更要幫他練習「拒絕」，像是模擬一句：「我不想被罵，你們玩就好。」拒絕有時候比衝動更需要勇氣。

3.只是想跟他玩，沒有惡意，卻沒意識到別人未必覺得有趣。這時候可以討論「察言觀色與換位思考」，例如：他當下心情如何？如果換成自己會不會覺得好笑？孩子常說「我可以接受」，但關鍵是每個人的感受不同。

黃閎新補充，大部分的孩子都渴望交朋友，也享受一起玩的快樂。如果希望這份快樂能持續下去，就需要慢慢學會觀察、等待和尊重。陪孩子練習這些能力，往往比等到衝突後才來調解更重要。

