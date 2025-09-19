自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》換季肌膚拉警報 中醫師揭防痘3關鍵

2025/09/19 09:06

中醫師吳多加指出，加強保濕、飲食節制、規律運動是預防痘痘的關鍵保養；情境照。（圖取自freepik）

中醫師吳多加指出，加強保濕、飲食節制、規律運動是預防痘痘的關鍵保養；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕換季時節，肌膚容易缺水缺油，加上空氣污染、長時間佩戴口罩，平常不長痘的民眾，肌膚也開始陷入危機。中醫師吳多加於好食課臉書粉專網站指出，空氣的濕度、溫度會直接影響肌膚的代謝，當外在環境改變，肌膚就會去調整它的節奏，這時如果反應慢半拍，皮膚就會出狀況。而加強保濕、飲食節制、規律運動是預防痘痘的關鍵保養。

吳多加指出，乾燥氣候，如果保濕沒有加強，角質層的代謝會變慢，就容易出現粉刺或痘痘問題，而皮脂分泌不好的民眾，也可能面臨脫皮、敏感肌的狀況。

中醫如何看待長痘痘？

吳多加表示，中醫有句話說「肺主皮毛」，中醫認為「肺」和皮膚的好壞密切相關。換句話說，皮膚是會呼吸的，皮膚也是人體免疫第一道防線。有鼻過敏的人，皮膚通常也較敏感，研究也發現過敏性鼻炎和異位性皮膚炎的致病成因是相關的。因此中醫治療痘痘很講究「肺氣的宣發」，也就是肌膚能不能自己有效換氣，肌膚的新陳代謝是否良好。

中西醫治療痘痘的差別？

吳多加提到，西醫針對肌膚代謝障礙型的痘痘，會使用外用或口服A酸成分，幫助抑制皮脂腺分泌過旺，加速角質層的代謝；中醫治療痘痘一般會分治療期和調養期，治療期會使用內服或外用清熱解毒藥，待皮膚發炎狀況穩定後，第二階段依據體質做調理，比如剛剛提到過敏體質的朋友，調理階段就會著重在補肺氣，增強皮膚的保護力。

中醫師吳多加指出，有鼻過敏的人，皮膚通常也較敏感；情境照。（圖取自freepik）

中醫師吳多加指出，有鼻過敏的人，皮膚通常也較敏感；情境照。（圖取自freepik）

吳多加說明，有些人皮膚代謝差和血虛，中醫會反過來補氣養血，幫助改善末梢的血流，皮膚的代謝力也會一起進步，痘痘才不容易復發。而中醫會將長痘痘的位置納入診斷，常見的如：

●額頭和臉頰長痘痘，屬於心肝火旺，通常是考生和壓力過大的年輕族群。

●鼻頭、人中、唇周長痘痘，屬於脾胃濕熱，和飲食不節制、長期便秘有關。

●下巴和脖子長痘痘，屬於肝腎失調，俗稱內分泌失調，女生亂經時也容易在這個區塊長痘痘。

吳多加補充，中醫講求的是辨證論治，根據不同的體質及痘痘成因，每個人開的處方會不大一樣，透過體質根本的調整，才能打造良好肌膚狀態。

中醫師吳多加指出，下巴和脖子長痘痘，屬於肝腎失調；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師吳多加指出，下巴和脖子長痘痘，屬於肝腎失調；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫有什麼食補方可幫助舒緩爆痘？

吳多加分享，如果爆痘時想先救急，台灣坊間可以買得到三黃瀉心湯（大黃、黃連、黃芩）為主方的膠囊、錠劑、藥膏。如果附近有中藥行，也可以嘗試看看中藥淨膚茶：蒲公英、金銀花、連翹三種藥材各兩錢，洗淨後加入800c.c的熱水沖泡。但醫師也提醒，因每個人的體質不同，還是要以看醫生為主。

平時保養是關鍵

吳多加強調，台灣氣候潮濕，很多人會忘記皮膚保濕的重要，出國或換季才意識到皮膚原來是會缺水的，所以換季的肌膚保養最重要的一步就是「加強保濕」。保濕能確保肌膚狀態穩定，外在環境改變時不容易隨之起舞。

第二步要注重「飲食節制」，秋冬除了乾還會冷，難免想吃重口味的東西，麻辣鍋、燒烤、麻油雞….等，但這類都是造成身體發炎、皮脂分泌過旺的元兇！

最後一步是「規律運動」，現代人不論男女老少，「久坐」已是生活的常態，不動則不通，氣血循環一定是差的，活動量低及缺少適度排汗，也會讓肌膚的代謝效率下降。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中