健康網》換季肌膚拉警報 中醫師揭防痘3關鍵

中醫師吳多加指出，加強保濕、飲食節制、規律運動是預防痘痘的關鍵保養；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕換季時節，肌膚容易缺水缺油，加上空氣污染、長時間佩戴口罩，平常不長痘的民眾，肌膚也開始陷入危機。中醫師吳多加於好食課臉書粉專與網站指出，空氣的濕度、溫度會直接影響肌膚的代謝，當外在環境改變，肌膚就會去調整它的節奏，這時如果反應慢半拍，皮膚就會出狀況。而加強保濕、飲食節制、規律運動是預防痘痘的關鍵保養。

吳多加指出，乾燥氣候，如果保濕沒有加強，角質層的代謝會變慢，就容易出現粉刺或痘痘問題，而皮脂分泌不好的民眾，也可能面臨脫皮、敏感肌的狀況。

中醫如何看待長痘痘？

吳多加表示，中醫有句話說「肺主皮毛」，中醫認為「肺」和皮膚的好壞密切相關。換句話說，皮膚是會呼吸的，皮膚也是人體免疫第一道防線。有鼻過敏的人，皮膚通常也較敏感，研究也發現過敏性鼻炎和異位性皮膚炎的致病成因是相關的。因此中醫治療痘痘很講究「肺氣的宣發」，也就是肌膚能不能自己有效換氣，肌膚的新陳代謝是否良好。

中西醫治療痘痘的差別？

吳多加提到，西醫針對肌膚代謝障礙型的痘痘，會使用外用或口服A酸成分，幫助抑制皮脂腺分泌過旺，加速角質層的代謝；中醫治療痘痘一般會分治療期和調養期，治療期會使用內服或外用清熱解毒藥，待皮膚發炎狀況穩定後，第二階段依據體質做調理，比如剛剛提到過敏體質的朋友，調理階段就會著重在補肺氣，增強皮膚的保護力。

中醫師吳多加指出，有鼻過敏的人，皮膚通常也較敏感；情境照。（圖取自freepik）

吳多加說明，有些人皮膚代謝差和血虛，中醫會反過來補氣養血，幫助改善末梢的血流，皮膚的代謝力也會一起進步，痘痘才不容易復發。而中醫會將長痘痘的位置納入診斷，常見的如：

●額頭和臉頰長痘痘，屬於心肝火旺，通常是考生和壓力過大的年輕族群。

●鼻頭、人中、唇周長痘痘，屬於脾胃濕熱，和飲食不節制、長期便秘有關。

●下巴和脖子長痘痘，屬於肝腎失調，俗稱內分泌失調，女生亂經時也容易在這個區塊長痘痘。

吳多加補充，中醫講求的是辨證論治，根據不同的體質及痘痘成因，每個人開的處方會不大一樣，透過體質根本的調整，才能打造良好肌膚狀態。

中醫師吳多加指出，下巴和脖子長痘痘，屬於肝腎失調；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫有什麼食補方可幫助舒緩爆痘？

吳多加分享，如果爆痘時想先救急，台灣坊間可以買得到三黃瀉心湯（大黃、黃連、黃芩）為主方的膠囊、錠劑、藥膏。如果附近有中藥行，也可以嘗試看看中藥淨膚茶：蒲公英、金銀花、連翹三種藥材各兩錢，洗淨後加入800c.c的熱水沖泡。但醫師也提醒，因每個人的體質不同，還是要以看醫生為主。

平時保養是關鍵

吳多加強調，台灣氣候潮濕，很多人會忘記皮膚保濕的重要，出國或換季才意識到皮膚原來是會缺水的，所以換季的肌膚保養最重要的一步就是「加強保濕」。保濕能確保肌膚狀態穩定，外在環境改變時不容易隨之起舞。

第二步要注重「飲食節制」，秋冬除了乾還會冷，難免想吃重口味的東西，麻辣鍋、燒烤、麻油雞….等，但這類都是造成身體發炎、皮脂分泌過旺的元兇！

最後一步是「規律運動」，現代人不論男女老少，「久坐」已是生活的常態，不動則不通，氣血循環一定是差的，活動量低及缺少適度排汗，也會讓肌膚的代謝效率下降。

