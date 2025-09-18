不孕症試管嬰兒補助新制11月上路 未滿39歲首次最高補15萬

衛福部國民健康署將自11月1日起實施「不孕症試管嬰兒補助3.0」，調高年輕夫妻補助額度。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣已連續53個月「生不如死」，為應對少子化危機，衛福部國民健康署將自11月1日起實施「不孕症試管嬰兒補助3.0」，調高年輕夫妻補助額度，39歲以下首次補助金額最高可達15萬，大約可涵蓋試管嬰兒療程醫療費用的84%，呼籲有計畫生育的夫妻應及早規劃，把握女性25至35歲黃金生育期。

國健署自2021年7月1日起提供不孕症試管嬰兒補助，迄今已滿4年，截至今年8月31日為止，總補助金額達74億204萬餘元，協助6萬3,566對夫妻完成11萬392次試管嬰兒療程。受補助的夫妻中，有2萬6,014對成功迎來新生兒，總計有3萬144人出生，其中1,101對夫妻已運用補助迎來第2名新生兒，更有14對夫妻已申請獲得第3胎試管嬰兒療程補助。

國健署婦幼健康組長林宇旋說明，為進一步減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔，國健署自今年11月1日起實施「不孕症試管嬰兒補助3.0」，進一步調高補助額度，按往年申請人次以及補助費用加碼後增加至少一成申請案估算，估計115年受惠人次將超過3萬，依加碼後補助額度，預計全年需27億元。

林宇旋指出，若受補助者未滿39歲，首次申請的第1次補金額最高15萬元，接續生第2、3胎者，各胎的第1至第3次申請，補助金額比照第1胎方式調高，第2胎之第1次療程補助費用，自6萬元提高至最高15萬元；39至未滿45歲者，同一胎第2、3次療程最高8萬元。

另為降低多胞胎率，「不孕症試管嬰兒補助2.0」已規定受補助者未滿36歲，每次最多植入1個胚胎，36歲以上每次至多2個；3.0新規上路後，39歲以下受補助者每次最多僅可植入1個胚胎，39至未滿45歲，則每次最多植入2個胚胎。

林宇旋提醒，年齡是影響生育力與試管成功率的重要因素，建議有計畫生育的夫妻應及早規劃，把握女性25至35歲黃金生育期，如有規律性生活經過1年仍未懷孕，應及早就醫，並善用補助資源。

