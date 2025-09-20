自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天然好「鎂」味！ 國健署教作減糖「香蕉蛋糕」無負擔

2025/09/20 19:56

國健署表示，香蕉的天然甜味加入蛋糕料理，不僅減少糖的用量，也保留了香蕉的營養、香氣、口感與美味；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署表示，香蕉的天然甜味加入蛋糕料理，不僅減少糖的用量，也保留了香蕉的營養、香氣、口感與美味；示意圖。（圖取自photoAC）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想吃甜點又怕糖份過高嗎？國民健康署在臉書專頁「食在好健康」發文，分享在家也可輕鬆製作清爽健康的「香蕉蛋糕」。食材中利用香蕉天然果糖的甜味，帶來濃郁香氣與濕潤口感，減糖又不甜膩。加上香蕉富含膳食纖維、鎂、鉀等營養素，享用自製甜點也能健康無負擔。

國健署表示，這款香蕉蛋糕對於想吃甜食的人來說，可說是好選擇，因其中加入香蕉的天然甜味料理，不僅減少糖的用量，也保留了香蕉的營養、香氣、口感與美味，吃起來更清爽、不膩口，也讓蛋糕更健康。

簡單5步驟輕鬆做

準備材料（6吋蛋糕份量）：熟香蕉2根（約200克）、雞蛋2顆、低筋麵粉120g、無鹽奶油40g（或植物油）、低脂鮮奶50ml、泡打粉1小匙、糖或蜂蜜20公克。

製作步驟：

1.香蕉壓成泥，與糖或蜂蜜混合。

2.雞蛋打散後，攪拌均勻，再倒入融化奶油與低脂鮮奶。

3.低筋麵粉過篩加入泡打粉，再加入步驟1、步驟2的材料，用刮刀翻拌至無乾粉。

4.烤箱預熱，烤模內加烘焙紙。

5.將麵糊倒入烤模中，放入已預熱170-180℃的烤箱，大約烘烤35-40分鐘，表面呈金黃色即可出爐享用。

國健署表示，這款蛋糕做法簡單，口感濕潤綿密，無論當作下午茶或早餐都很適合。想享受甜點又兼顧健康，不妨試試DIY這款香蕉蛋糕。

