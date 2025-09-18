自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

8種高纖維食物 有助保持最佳健康狀態

2025/09/18 16:07

攝取8種高纖維食物有益於身體健康。圖為8種食物之一的覆盆子。（路透）

攝取8種高纖維食物有益於身體健康。圖為8種食物之一的覆盆子。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕攝取充足膳食纖維，是保持最佳健康狀態的基本要求。纖維有助於促進消化、穩定血糖、降低膽固醇並增強體重管理能力。曾在哈佛大學和史丹佛大學接受培訓的胃腸病專家塞蒂（Sethi）博士，建議人們在日常飲食中攝取8種高纖維食物。

根據印度時報（TOI）報導，第一種食物是奇亞籽。1湯匙奇亞籽含有5克膳食纖維。奇亞籽吸水後會膨脹成膠狀物質，有助於減緩食物消化吸收的速度，進而增強飽足感。奇亞籽還富含歐米伽-3脂肪酸、抗氧化劑和蛋白質，它們對待大腦和心臟的健康有益。

第二種食物是扁豆。扁豆富含蛋白質和膳食纖維，1小份煮熟的扁豆就含有15克膳食纖維。扁豆也富含鐵、葉酸和其他多種必需營養素。

扁豆消化速度較慢，有助於控制血糖值。扁豆還能促進腸道健康，因為它為有益的腸道菌叢提供了營養來源。

第三種食物是覆盆子。每杯（約250毫升）覆盆子含有8克膳食纖維，有益於消化系統健康和預防心血管疾病及其他慢性疾病。另外覆盆子不但熱量低還營養豐富。

第四種食物是酪梨。1個中等大小的酪梨含有10克膳食纖維。酪梨富含單元不飽和脂肪酸，對人體健康有益，有助於保護心血管健康並降低發炎反應。

酪梨中的膳食脂肪和膳食纖維組合，能夠提供持久能量，並幫助穩定血糖水平。酪梨還有維生素E、鉀和葉酸等營養素。

第五種食物是綠花椰。1小份綠花椰含有5克膳食纖維，有益於消化系統健康。它也含有維生素C、維生素K和多種抗氧化劑，這些成分有助於增強免疫力並降低發炎反應。

第六種食物是燕麥。1小碗煮熟的燕麥含有4克膳食纖維。燕麥含有可溶性膳食纖維β-葡聚醣，它具有保護心臟作用，還能降低膽固醇水平。燕麥也富含錳、磷、鎂等多種必需礦物質。

第七種食物是亞麻籽。1湯匙亞麻籽含有3克膳食纖維。亞麻籽具有吸水性，可形成膠狀物質，有助於消化並延長飽足感。亞麻籽富含的ω-3脂肪酸α-亞麻油酸，對心臟和大腦健康有益。

第八種食物是鷹嘴豆。每煮熟1杯鷹嘴豆約含12至16克膳食纖維。該豆類富含植物性蛋白質和膳食纖維，非常適合素食者和純素食者食用。其高纖維含量有助於消化，還能降低膽固醇水平，並因其飽足感強而有助於控制體重。

