健康網》誰是蚊子的「最愛」？ 研究鎖定愛喝啤酒的人

蚊子叮咬不僅惱人，牠們同時也是重大的公共衛生威脅的病媒；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蚊子是傳播登革熱、屈公病病媒蚊，經常引發公共衛生的重要議題。到底什麼樣的人特別容易吸引蚊子？最近一項荷蘭音樂節進行的研究指出，喜歡喝啤酒的人，可能容易吸引蚊子。同時，剛洗過澡以及塗抹防曬乳的人對嗡嗡作響的蚊子而言，吸引力會降低。

《phys.org》報導，對許多人來說，在溫暖的夏夜裡，伴隨著微風，突然傳來蚊子在耳邊嗡嗡作響的尖銳聲音。對某些人而言，這只是短暫的困擾，但對另一些人來說，卻意味著整晚不停地抓癢紅腫的叮咬。而有人天生就是蚊子的「最愛」，而有人則幾乎毫髮無傷。為什麼會這樣呢？來自荷蘭的科學家提出了一種解釋：原因可能在於啤酒。

這項研究方法是，科學家在一個名為Lowlands的年度音樂節上設立了臨時實驗室。約500名志願者參與研究，他們需填寫關於個人衛生、飲食和行為的問卷。接著，參與者將手臂伸入一個裝有數千隻雌性瘧蚊的特製籠子中。這個籠子設計讓蚊子只能聞到氣味而無法叮咬，研究人員透過攝影機，記錄停留在手臂上的蚊子數量，並與問卷答案進行比對。

研究發現，喝啤酒的參與者，比不喝啤酒的人對蚊子的吸引力高出1.35倍。這些蚊子也更容易盯上前一晚有性行為的人。研究還發現，剛洗過澡以及塗抹防曬乳的人，對蚊子而言，吸引力會降低。

蚊子不僅令人惱人地叮咬，牠們同時也是重大的公共衛生威脅，因為蚊子可能傳播瘧疾和登革熱等疾病。任何能幫助我們遠離危險的研究，都具有重要價值。

雖然這項研究僅限於1次音樂節及部分參與者，但仍提供了為何某些人特別容易吸引蚊子的研究價值。同時，也提供了防蚊叮咬的方法，例如，勤塗防曬乳、定期洗澡，以及限制或完全避免飲用啤酒。

