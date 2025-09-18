花蓮慈院整型外科37年成書 昔斷半截少女分享重生經驗

1988年花蓮慈濟醫院成立整外成為後山整型外科的先鋒，圖左為醫師簡守信，他接受病患獻上作品表達感謝之意。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮過去沒有整型外科，1988年花蓮慈濟醫院成立整外成為後山整型外科的先鋒，並邀請台大醫院的簡守信醫師到花蓮，至今37年來完成許多艱困案例，整理成《刀鋒下的溫柔》一書分享經驗，今天也邀請29年前被砂石車輾過下半身差點截肢的病患返院分享重生經驗，期盼透過新書把經驗傳承下去。

「當年17歲的少女送到醫院，下半身被砂石車壓碎，身體幾乎可以用斷成兩截來形容」，目前擔任台中慈濟醫院長的簡守信醫師說，當時秀政的腹腔被碾壓，骨盆腔全部開放性骨折，生命雖然搶救回來，但第一時間評估右肢不保，但秀政寧死都不要截肢，後來嘗試血管繞道等等方式，經由骨科、整外、心臟外科等各科團隊合作，歷經17次的手術保住右腿。

秀政今天分享說，「現在每次到國外旅行，走到很困難很美的地方，看到很美麗的風景，都會想到是因為有慈濟的醫師，才讓她看到很多很美麗、很美好的事」，面對滿山遍野盛開的櫻花可以大聲喊著：「活著真好！」，秀政目前成為一位押花藝術工作者，今天她也親手製作一幅畫送給簡守信醫師，感謝慈濟醫院團隊。

花蓮慈院整外科主任李俊達長年參與困難個案聯合手術、三胞胎連體嬰分割、頸部癌症重建等，他致詞說，花蓮慈院整外科從簡守信醫師開啟到他，現在也已經傳承下去到第3代，目前已成為相當堅強的團隊，可處理很多國內外相當艱難的個案，不過現在很多整外醫師都往醫美發展，收入好很多，因此他特別感謝留在第一線的醫師們，在北、中、南、東的急難現場，修補許多病患的意外人生。

