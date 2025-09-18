自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》陰莖增大釀意外 醫：須確定術中有這2名醫師

2025/09/18 18:45

不少人透過網路平台得知「陰莖增大手術」，然近日有男性進行手術時意外身亡，使得安全相關討論變得熱烈。（圖取自shutterstock）

不少人透過網路平台得知「陰莖增大手術」，然近日有男性進行手術時意外身亡，使得安全相關討論變得熱烈。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進行「陰莖增大手術」竟魂斷手術台！台北市一家醫美診所發生一件意外，一名男性欲進行陰莖增大手術，卻疑似因麻醉不當而過世。顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，若想進行這項手術，需徹底了解手術效果、恢復期與潛在風險。特別是確認執刀與麻醉醫師是不同的人，以求手術品質與安全無虞。

據報導，在昨（17）日有名50多歲男子，付了40萬元進行「陰莖增大」手術，事後卻猝死。執刀的62歲丁斌煌曾涉入多起醫美糾紛。另外，近年有關醫美麻醉引發的意外頻傳，例如近年有女性因舒眠麻醉過世，因此與麻醉相關的討論變得熱烈。

顧芳瑜認為，若有意進行陰莖增大術，民眾應先建立正確認知：這類手術主要是回應個人對外觀或自信的需求，因此更需要對手術效果、恢復期與潛在風險有充分了解與心理準備。

臨床上會依個人體質與需求選擇適合的術式，醫師也會說明術後照護、癒合時間及可能出現的個別差異。每位病人對手術的期待不同，醫師會協助釐清期望是否可行，並與病人共同確認實際能達成的目標。這樣的溝通有助提升手術滿意度，避免過度理想化，也更能確保手術的安全與效果。

顧芳瑜提醒，病人有權利了解手術與麻醉由誰負責，且顧芳瑜建議，確認「執刀醫師」與「麻醉醫師」是不同的人，這樣的安排能讓手術執行與生命跡象監控各自專責，才能有助於兼顧手術品質與整體安全。

若有人針對該手術進行諮詢，顧芳瑜表示，他在手術前會安排必要的抽血與健康檢查，包括肝腎功能、糖化血色素（血糖控制指標）、血脂、電解質與凝血功能等，綜合評估是否適合進行手術與麻醉。這些數據有助於醫師掌握潛在風險，並作出個別化的醫療安排。舉例來說，若糖尿病患者血糖尚未穩定，醫師可能會建議先調整體質，再擇期進行手術，以保障安全與恢復品質。

最後也有很多人想問「我是否適合進行手術？」顧芳瑜表示，能不能進行陰莖增大術，主要取決於個人體況與慢性病控制情況，並沒有絕對的限制。若有心臟病史、高血壓未穩定控制、嚴重氣喘或凝血功能異常等情形，醫師會依據檢查結果進行評估，必要時會建議轉診先做好慢性病控制及調整後再進行。原則上，慢性病只要經過妥善管理，大多數人仍有機會接受手術。

