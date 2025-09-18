40萬元「陰莖增大術」竟奪命 專科醫師：第一次聽到有人死亡！

醫師指出，陰莖增大術分為「增長」與「增粗」兩種，麻醉方式因手術不同而異，但死亡案例極為罕見。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市中山區「安和美」醫美診所昨（17日）晚替一名50歲男子進行「陰莖增大術」，男子突然失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。執刀醫師丁斌煌被依過失致死罪移送，引發外界高度關注。台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚泌尿科副系主任陳煜指出，陰莖增大術分為「增長」與「增粗」兩種，麻醉方式因手術不同而異，但死亡案例極為罕見。

陳煜說，「增長」手術需切斷恥骨懸韌帶，把原本埋在骨盆後方的部分往前拉，技術難度高，風險也大，因此一般醫美或泌尿科診所多無法執行，坊間常見的其實是「增粗」手術，「增粗」可透過注射玻尿酸、植入人工真皮，或利用患者自身過長的包皮反折，置入包皮下與白膜之間，屬於表淺手術，安全性相對高。

「從來沒聽過死亡案例！」陳煜說，術後併發症並不常見，較多是吸收不良造成表面凹凸不平、傷口感染、延遲性出血或血塊等，最嚴重的案例也僅見過傷口潰爛，需清創。他不清楚此次個案細節，但手術麻醉確實存在風險，若患者本身有未被發現的心血管疾病，也可能引發意外。

據了解，該男子為手術花費40萬元。陳煜表示，坊間價格多落在20至30萬元，視植入材料與使用量而定，若使用昂貴人工真皮，單是材料費就可能超過10萬元，加上手術費，總價40萬元並不意外。至於接受手術的族群，他指出，多集中在20至30歲，少數年齡層會到50、60歲，他直言，「95%以上來做手術的男性，其實尺寸都屬於正常，只是想更大或更粗，好在性伴侶面前更有自信。」

