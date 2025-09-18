自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

40萬元「陰莖增大術」竟奪命 專科醫師：第一次聽到有人死亡！

2025/09/18 15:09

醫師指出，陰莖增大術分為「增長」與「增粗」兩種，麻醉方式因手術不同而異，但死亡案例極為罕見。（圖取自freepik）

醫師指出，陰莖增大術分為「增長」與「增粗」兩種，麻醉方式因手術不同而異，但死亡案例極為罕見。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市中山區「安和美」醫美診所昨（17日）晚替一名50歲男子進行「陰莖增大術」，男子突然失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。執刀醫師丁斌煌被依過失致死罪移送，引發外界高度關注。台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚泌尿科副系主任陳煜指出，陰莖增大術分為「增長」與「增粗」兩種，麻醉方式因手術不同而異，但死亡案例極為罕見。

陳煜說，「增長」手術需切斷恥骨懸韌帶，把原本埋在骨盆後方的部分往前拉，技術難度高，風險也大，因此一般醫美或泌尿科診所多無法執行，坊間常見的其實是「增粗」手術，「增粗」可透過注射玻尿酸、植入人工真皮，或利用患者自身過長的包皮反折，置入包皮下與白膜之間，屬於表淺手術，安全性相對高。

「從來沒聽過死亡案例！」陳煜說，術後併發症並不常見，較多是吸收不良造成表面凹凸不平、傷口感染、延遲性出血或血塊等，最嚴重的案例也僅見過傷口潰爛，需清創。他不清楚此次個案細節，但手術麻醉確實存在風險，若患者本身有未被發現的心血管疾病，也可能引發意外。

據了解，該男子為手術花費40萬元。陳煜表示，坊間價格多落在20至30萬元，視植入材料與使用量而定，若使用昂貴人工真皮，單是材料費就可能超過10萬元，加上手術費，總價40萬元並不意外。至於接受手術的族群，他指出，多集中在20至30歲，少數年齡層會到50、60歲，他直言，「95%以上來做手術的男性，其實尺寸都屬於正常，只是想更大或更粗，好在性伴侶面前更有自信。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中