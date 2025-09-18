健康網》痘痘、搔癢別輕忽！ 百萬網紅醫：皮膚變化藏疾病警訊

百萬網紅醫「瓊斯媽媽」提醒，外陰部搔癢或是皮膚異常變化，別輕忽，小心荷爾蒙問題，或是罹癌或性傳染病等警訊；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長痘痘、外陰部搔癢、不明腫塊，看似小毛病，擁有百萬粉絲的美國婦產科醫師「瓊斯媽媽」（Mama Doctor Jones）提醒，女性的皮膚與荷爾蒙有密切關聯，忽略這些徵兆可能錯過黃金治療時機。而外陰皮膚的變化往往是身體釋放的健康警報，有時甚至可能是癌症或性傳染病的早期訊號，如果外陰部有什麼問題卻沒有好轉，一定要找醫師檢查。

瓊斯媽媽最近在社群平台推出的影片「「婦科醫師沒告訴你的救命訊息」強調，女性不該把皮膚變化視為小問題，因為這些徵兆可能是身體發出的警告。正視它、及早處理，往往能避免嚴重後果，守護自身健康；此影片推出1個月，吸引8萬多人次點閱。

青春痘不只是青春期的困擾 小心荷爾蒙失衡

多數人以為痤瘡（俗稱青春痘）只是青春期問題，但瓊斯媽媽解釋，雄激素的升高會促進皮脂分泌，導致毛孔阻塞並引發痤瘡。像多囊性卵巢症候群（PCOS）患者，因荷爾蒙失衡，常反覆爆痘。必要時，會使用複合荷爾蒙避孕藥治療，以降低雄激素對皮膚的作用力，達到減少痘痘的效果。

痤瘡（俗稱青春痘）不只是青春期問題，像多囊性卵巢症候群（PCOS）患者，也可能因荷爾蒙失衡，常反覆爆痘；示意圖。（圖擷取自freepik）

外陰皮膚更敏感 清潔產品可能是元凶

瓊斯媽媽指出，相較於身體其他部位，外陰皮膚更薄、更敏感。含有香精、酒精的「女性清潔保養品」往往適得其反，容易造成紅腫與搔癢，甚至連洗髮精沖洗時流經外陰，也可能引起刺激，但這不表示不要用洗髮精洗頭，而是不要隨便在外陰部使用任何清潔用品。

若外陰部長期有搔癢問題，卻找不到原因，務必檢視日常用品，逐步排除可能的隱藏刺激物。瓊斯媽媽說，她的許多病人在停用這些產品後症狀就獲得改善。

低雌激素狀態 私密處易有乾燥困擾

在更年期或哺乳期，雌激素水平下降，會讓外陰與陰道皮膚乾燥、缺乏彈性，甚至造成性交疼痛。這種情況稱為「外陰陰道萎縮」。

瓊斯媽媽說，局部陰道雌激素療法安全有效，可透過乳膏等方式補充，迅速改善乾澀與不適，讓皮膚恢復彈性。

皮膚異常變化 小心是癌症警訊

瓊斯媽媽提醒，外陰皮膚也可能罹癌。最常見的是與人類乳突病毒（HPV）相關的鱗狀細胞癌，症狀包括不癒合的潰瘍、持續發癢或變色斑塊。黑色素瘤雖較少見，但同樣可能出現在外陰。

瓊斯媽媽呼籲，任何「持續不癒合的傷口或異常痣」都應立即就醫檢查，因為早期發現大多可以治癒。

百萬網紅醫「瓊斯媽媽」提醒，外陰部若有任何異常，請不要拖延，盡快尋求醫師檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

除毛引發毛囊炎 很常見但別輕忽

刮毛、蜜蠟、糖蜜等除毛方式，都可能導致毛囊炎。雖然多數毛囊炎可自行痊癒，但若反覆感染，應暫停除毛並讓皮膚休息，再討論更溫和的方式。

瓊斯媽媽也強調：是否除毛完全是個人選擇，若只是因社會壓力而造成困擾，不妨重新審視自己的需求。

外陰部皮膚變化 性病的早期線索

梅毒、疱疹、HPV（人類乳突病毒）甚至HIV（愛滋病毒），有時都會先在外陰皮膚出現徵兆。

瓊斯媽媽提醒，大部分私密處問題不是性病，但若出現新生或持續的紅疹、潰瘍或變化，最好讓專業醫師評估，並做必要檢測。

傾聽皮膚訊號 別拖延就醫

瓊斯媽媽強調，從反覆長痘，到外陰乾燥不適，再到不癒合的潰瘍，皮膚其實是女性健康的重要「顯示器」。如果私密處有任何異常，請不要拖延，盡快尋求醫師檢查。

