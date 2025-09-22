健康網》綠茶冷泡、熱泡大不同 兒茶素增量、促代謝這樣泡

Cofit營養師王盈荃說，沖泡的關鍵很簡單：冷泡、熱泡成分釋放比例不同。冷泡茶口感清爽、少刺激，仍有抗氧化之效；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你有這些困擾嗎？白天想喝茶提神，怕晚上睡不著；餐後想解膩，又怕飲用咖啡因太刺激。Cofit營養師王盈荃表示，以常喝的綠茶來說，冷泡清爽解渴、低咖啡因，且仍保有抗氧化效果，可當作清涼飲品助健康。至於熱泡則可促進代謝助消化，兒茶素釋放也增量，但咖啡因含量高，需要提振精神、飲食想解膩的人較適合飲用。

王盈荃於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，其實沖泡的關鍵很簡單：冷泡與熱泡，成分釋放比例不同。以結論來說：想清爽、少刺激選冷泡；想代謝、提神選熱泡，並針對綠茶提出以下冷泡、熱泡大解析。

冷泡綠茶：清爽解渴、咖啡因低

●口感更清爽：低溫浸泡讓兒茶素釋放量少，苦澀感降低，茶湯更甘甜順口。

●咖啡因含量較低：由於咖啡因含量較低，相對減少影響睡眠或心悸的風險，但仍需觀察每個人的身體狀況。

●具抗氧化效果：雖然兒茶素濃度不如熱泡高，不過仍保留抗氧化成分，適量當作日常清涼飲品有助健康。

王盈荃進一步說明，冷泡適合想「清爽補水、降低刺激」的人，或是晚上也想安心喝茶的族群。不過對於咖啡因敏感、睡眠品質不太好的人，仍建議睡前6小時就不要喝茶，可以選擇一些無咖啡因飲品取代。

熱泡綠茶：促進代謝、提神解膩

●兒茶素釋放量高：熱水能迅速釋放出茶多酚與兒茶素，抗氧化力提升，也更能促進代謝。

●咖啡因含量高：對於需要集中、提振精神或準備運動的人，熱泡綠茶是天然的「助攻」好幫手。

●幫助消化：部分研究顯示，綠茶多酚與脂質代謝相關，油膩餐後喝一杯熱綠茶，可減少油膩感，讓腸胃覺得更舒適。

王盈荃另也提及，至於飲茶對於減脂輔助，多數研究顯示，熱泡綠茶中的兒茶素可以增加代謝，但效果有限，需配合飲食控制、運動才有助減重。最適合族群為早晨需要提神、運動前後想提升代謝、常外食或大餐後需要助消化者。

飲茶建議6原則一次看

此外，王盈荃強調，其實冷泡與熱泡各有好處，並沒有哪種方式比較健康。重點是要根據時間、需求與身體狀況來選擇；並提出以下6個喝茶小原則：

1.避免空腹大量飲用：容易造成胃酸過多或腸胃不適。

2.每日2-3 杯即可：一般成人每天建議2-3杯（約400mg咖啡因以內）較為安全，不過仍應依個人情況調整，過量可能導致咖啡因攝取過多，導致出現失眠、心悸等症狀。

3.藥物交互作用：茶多酚可能影響藥物吸收，建議服藥飲用白開水。

4.不是減重靈藥：綠茶能幫助代謝，但「喝茶就會瘦」是迷思，減脂仍需搭配飲食控制與運動。

5.不把茶取代水：茶含咖啡因，具有輕度利尿作用，雖然能提供水分，仍建議不要完全以茶取代白開水。

6.體質考量：避免用餐時大量飲茶，尤其是素食或本身鐵質不足的人，更需多加注意。

