自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

美最新研究：補充維生素D或可延緩細胞老化 保護染色體端粒

2025/09/18 13:58

最新研究指出，每日補充維生素D，或有助於保護被視為「生命時鐘」的染色體端粒，進而延緩細胞老化。然而專家也提醒，現在就為抗老而服用高劑量仍為時過早，健康的生活方式才是根本之道。（圖取自pixabay）

最新研究指出，每日補充維生素D，或有助於保護被視為「生命時鐘」的染色體端粒，進而延緩細胞老化。然而專家也提醒，現在就為抗老而服用高劑量仍為時過早，健康的生活方式才是根本之道。（圖取自pixabay）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種常見的營養補充品，或許掌握了延緩人體老化時鐘的秘密。根據科學新聞網站《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國奧古斯塔大學（Augusta University）一項最新的臨床試驗發現，每日補充維生素D，可能有助於延緩細胞的老化過程。

這項研究聚焦於保護染色體末端一種名為「端粒」（telomeres）的微小結構。端粒如同鞋帶末端的塑膠頭，負責保護我們的DNA在細胞分裂過程中免於受損。

端粒被科學家視為「生命的時鐘」，每次細胞分裂，它就會縮短一些。一旦端粒變得過短，細胞將失去分裂能力並最終死亡，這個過程與癌症、心臟病等多種老化相關疾病密切相關。過去已知，體內的發炎反應會加速端粒的損耗。由於維生素D具有抗發炎的特性，科學家因此推論，它可能對保護端粒具有正面作用。

在這項為期5年、涵蓋1031名平均年齡65歲參與者的研究中，受試者被分為兩組，一半每日服用2000 IU（國際單位）的維生素D，另一半則服用安慰劑。結果顯示，與對照組相比，維生素D組的端粒確實受到了更好的保護，其長度保存了140個鹼基對。考量到過去研究發現端粒在十年內約自然縮短460個鹼基對，此一保護效果具有顯著意義。

專家提醒：現在就為抗老補充仍過早

然而，研究人員也提醒，現在就開始為了抗老而服用高劑量維生素D，仍為時過早。首先，目前科學界對「最佳劑量」尚無定論，此次研究使用的2000 IU，遠高於目前對70歲以下成人600 IU的常規建議。其次，部分研究亦警告，過長的端粒可能反而會增加某些疾病風險。專家強調，均衡飲食、規律運動、充足睡眠等健康的生活方式，仍是維持端粒健康、實現健康長壽最可靠的途徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中