美最新研究：補充維生素D或可延緩細胞老化 保護染色體端粒

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種常見的營養補充品，或許掌握了延緩人體老化時鐘的秘密。根據科學新聞網站《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國奧古斯塔大學（Augusta University）一項最新的臨床試驗發現，每日補充維生素D，可能有助於延緩細胞的老化過程。

這項研究聚焦於保護染色體末端一種名為「端粒」（telomeres）的微小結構。端粒如同鞋帶末端的塑膠頭，負責保護我們的DNA在細胞分裂過程中免於受損。

端粒被科學家視為「生命的時鐘」，每次細胞分裂，它就會縮短一些。一旦端粒變得過短，細胞將失去分裂能力並最終死亡，這個過程與癌症、心臟病等多種老化相關疾病密切相關。過去已知，體內的發炎反應會加速端粒的損耗。由於維生素D具有抗發炎的特性，科學家因此推論，它可能對保護端粒具有正面作用。

在這項為期5年、涵蓋1031名平均年齡65歲參與者的研究中，受試者被分為兩組，一半每日服用2000 IU（國際單位）的維生素D，另一半則服用安慰劑。結果顯示，與對照組相比，維生素D組的端粒確實受到了更好的保護，其長度保存了140個鹼基對。考量到過去研究發現端粒在十年內約自然縮短460個鹼基對，此一保護效果具有顯著意義。

專家提醒：現在就為抗老補充仍過早

然而，研究人員也提醒，現在就開始為了抗老而服用高劑量維生素D，仍為時過早。首先，目前科學界對「最佳劑量」尚無定論，此次研究使用的2000 IU，遠高於目前對70歲以下成人600 IU的常規建議。其次，部分研究亦警告，過長的端粒可能反而會增加某些疾病風險。專家強調，均衡飲食、規律運動、充足睡眠等健康的生活方式，仍是維持端粒健康、實現健康長壽最可靠的途徑。

