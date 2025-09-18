自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

桃市「新住民月嫂人才培訓班」結訓 盼完善孕產照護服務

2025/09/18 13:55

「新住民月嫂人才培訓班」學員們為結業活動準備豐富的多元文化料理。（桃園市政府提供）

「新住民月嫂人才培訓班」學員們為結業活動準備豐富的多元文化料理。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市婦幼發展局委託社團法人桃園市保母協會辦理「新住民月嫂人才培訓班」，37位學員經過1個半月的課程，順利結業，婦幼局長杜慈容說，社會對專業產後照護與嬰幼兒托育的需求提升，推動新住民月嫂人才培訓，能協助新住民提升就業競爭力，也有助孕產照護服務更完善。

新住民月嫂人才培訓班課程包括托育人員126小時培訓課程，以及產婦護理、產後膳食調理製作、就業市場分析與求職技巧、性別平等教育與多元文化認識等，配合實作演練讓學員們能掌握月嫂專業知能。

今（18）天的結訓成果展中，學員們烹煮了豬腳薑醋、越南春捲、越南控肉、越南果凍、黑豆酒、薑黃飯、巴東牛肉等多元文化料理，展現跨文化交流，讓每一位學員都能感受不同飲食文化的魅力。

婦幼發展局長杜慈容（前排右3）出席「新住民月嫂人才培訓班」結訓活動。（桃園市政府提供）

婦幼發展局長杜慈容（前排右3）出席「新住民月嫂人才培訓班」結訓活動。（桃園市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中