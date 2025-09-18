桃市「新住民月嫂人才培訓班」結訓 盼完善孕產照護服務

「新住民月嫂人才培訓班」學員們為結業活動準備豐富的多元文化料理。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市婦幼發展局委託社團法人桃園市保母協會辦理「新住民月嫂人才培訓班」，37位學員經過1個半月的課程，順利結業，婦幼局長杜慈容說，社會對專業產後照護與嬰幼兒托育的需求提升，推動新住民月嫂人才培訓，能協助新住民提升就業競爭力，也有助孕產照護服務更完善。

新住民月嫂人才培訓班課程包括托育人員126小時培訓課程，以及產婦護理、產後膳食調理製作、就業市場分析與求職技巧、性別平等教育與多元文化認識等，配合實作演練讓學員們能掌握月嫂專業知能。

今（18）天的結訓成果展中，學員們烹煮了豬腳薑醋、越南春捲、越南控肉、越南果凍、黑豆酒、薑黃飯、巴東牛肉等多元文化料理，展現跨文化交流，讓每一位學員都能感受不同飲食文化的魅力。

婦幼發展局長杜慈容（前排右3）出席「新住民月嫂人才培訓班」結訓活動。（桃園市政府提供）

