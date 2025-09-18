中年男做「陰莖增大術」亡 泌尿科醫籲「2件事」別踩雷

泌尿科醫師顧芳瑜指出，「陰莖增大術」這類手術屬於醫美、整形手術，民眾手術前務必經過泌尿專科醫師諮詢；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕台北市一間醫美診所，一名男病患實施「陰莖增大術」時，術後恢復期失去呼吸心跳，搶救不治。泌尿科醫師顧芳瑜指出，這類手術屬於醫美、整形手術，民眾手術前務必經過泌尿專科醫師諮詢，進行麻醉，也一定要由麻醉專科醫師執行，並落實術前、術中、術後完整評估。

醫美診所醫師丁斌煌過去曾捲入多起醫美糾紛，先前有一名男病患進行陰莖植入手術，卻於術後身亡，被依過失致死等罪判刑定讞，後來又涉嫌無麻醉資格，擅自替執行豐胸手術的女病患全身麻醉，並在初期找無護理師資格的同居人吳素華，以及吳女的親人楊喜琴進入手術室協助，事後遭3名女病患提告。

顧芳瑜說，陰莖增大術目前有3種做法，包括填充自體脂肪或玻尿酸、異體真皮、包皮折疊手術等，且以前2種最為常見。

填充自體脂肪或玻尿酸是最傳統的作法，缺點在於術後可能因為脂肪被吸收、玻尿酸流動等，出現形狀改變情況。顧芳瑜提到，自體脂肪吸收後也可能留下硬塊，有患者在術後多年，因為硬塊較多，變得像是狼牙棒，而另有填充玻尿酸的患者，因為時間拉長、填充物移動，外觀變得像是苦瓜。

顧芳瑜進一步指出，異體真皮是另一種主流做法，將捐贈的皮膚細胞去除細胞核等之後，變成單純的蛋白質骨架，移植到包皮與海綿體間，達到變粗的效果，好處在於形狀好看、硬度提升、不會被吸收；包皮折疊手術則是去除包皮後，將下沉的皮膚的組織對折，加粗效果較差、形狀較不好看。

對於陰莖增大手術，顧芳瑜提醒，這類手術並非治療疾病所必須，屬於醫美、整形手術範疇，術後最怕感染與組織缺血壞死，也有部分患者在術後會產生陰莖根部與頭部的斷層感，民眾在手術前務必接受泌尿專科醫師諮詢，麻醉也一定要找有專業麻醉團隊，落實術前、術中、術後評估。

