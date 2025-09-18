自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

年輕世代投入長照 為超高齡屏東注入新活力

2025/09/18 12:55

28歲的邱心怡（右）與母親在新來義部落開設家托站。（屏東縣政府提供）

28歲的邱心怡（右）與母親在新來義部落開設家托站。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東65歲以上高齡人口比率已達21.21%，照顧人力需求逐年增加，目前有越來越多年輕世代選擇投入其中，以熱情與專業為長照產業注入新動能。

屏東縣府長照處指出，長照職缺涵蓋照服員、護理師、社工、營養師、治療師、行政人員等，廣納不同專業人才，甚至提供高薪職缺。

「把照顧變成社區的力量！」，28歲邱心怡大學念觀光系，畢業後曾短暫從事保險業，因母親有10年的居服員經驗，加上哥哥為重度身障、爺爺年邁，她毅然與母親在新來義部落開設家托站。

她表示，許多青壯年長期外出打拚，留下長輩與孩子亟需照顧，家托站就像「長輩的保母」，在自家住所提供餐食、沐浴、復能與陪伴，讓長輩自在、讓家屬放心。鼓勵年輕人，不要害怕一開始的不熟悉，志工、實習、兼職都是好入口，等找到熱情與節奏後，將會發現這是一條很有價值的路。

28歲的賴瑋苓有物理治療專業能力，21歲投身長照，現為居家長照機構督導員，每天除安排班表、行政協調，還要家訪、電話訪視，曾服務過一個家庭，父母雙雙臥病，弟弟為身障個案，3人同時需要長照，所幸透過出院準備、居家無障礙設施與喘息服務介入，讓全家照顧壓力大幅減輕。

賴瑋苓強調，長照工作雖繁瑣，但薪資穩定、休假正常，更重要的是「它讓你每天都能感受到自己被需要」，長照工作是能累積專業、收穫尊嚴與自信的職業，鼓勵年輕人加入。

一位家屬感動說「如果沒有這些年輕照服員，根本無法一個人撐下去！」也有被服務的長輩表示，這些年輕人耐心又貼心，像自己孫子一樣，每天都很期待他們來。

28歲的賴瑋苓（右）發揮物理治療專業，讓居家服務更貼心。（屏東縣政府提供）

28歲的賴瑋苓（右）發揮物理治療專業，讓居家服務更貼心。（屏東縣政府提供）

