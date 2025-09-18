醫院藥師人力缺口！ 協會籲釋出慢性病處方箋

中華民國基層藥師協會認為，醫院應釋出慢性病處方箋，把重心放在臨床照顧工作。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕醫療人力荒持續，不只急重症科別頭痛，醫院藥師也出現人力缺口，因此有專家認為，應推動「藥學技術員」制度，解決人力不足問題，但中華民國基層藥師協會認為，醫院應釋出慢性病處方箋，把重心放在臨床照顧工作，政府也可藉由醫院評鑑，要求慢箋釋出比例逐年提升。

藥師沈采穎指出，近期藥界討論醫院藥師人力不足問題，部分專家希望推動「藥學技術員」，藉此填補醫院的藥師人力缺口，但中華民國基層藥師協會對此表達反對。

沈采穎解釋，病安事件中，有約4成是給藥錯誤，這類病安事件仰賴受過訓練的藥師發現與防範，可見受過訓練的藥師對於用藥安全的重要性，並非藥學技術員可以替代。

此外，沈采穎說，醫學中心應以臨床照顧工作為主，最重要的任務應是照顧住院病人，而非將重心放在門診治療，或多次要求患者返回醫院領取慢性病用藥，造成「以藥養醫」的局面。

沈采穎認為，醫院應釋出慢性病連續處方箋，將用藥需求、藥師人力等分散至基層藥局，解決醫學中心的藥師人力荒，並透過醫院評鑑方式要求釋出比例逐年提升5%，以6至7成為目標，過程中節省的藥價差則可用於補貼專業給付。

另沈采穎也強調，流感季即將到來，病患、長者等脆弱族群在醫院停留時間越長，感染時間也越長，若醫療院所願意釋出慢性病處方箋，不只能節省藥價差，還能縮短患者等待時間，降低感染風險，呼籲政府機關考慮此類作法，以有效解決藥師人力荒。

