桃園市衛生局抽檢中秋應景食品 1件「香菜」檢出農藥殘留超標

中秋佳節將至，桃市府衛生局前往轄內各通路抽檢中秋應景食品。（桃市府衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中秋佳節將至，桃市府衛生局針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業、連鎖燒肉及知名燒烤店，並延伸至量販超市、超商、五金百貨及網路平台等販售場域，共抽驗248件中秋應景食品，其中1件香菜檢驗不符規定，已移來源商所轄彰化縣衛生局後續辦理，其餘食品及44件烘焙常用蛋類相關產品，均符合標準。

衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文表示，此次抽驗涵蓋月餅、餡料、鹹蛋黃、蔬果、禽畜水產品、烤肉加工製品、烤肉醬、即食熟食及免洗餐具等，檢驗項目包括防腐劑、農藥殘留、重金屬、微生物等多項指標，全面把關食品安全，其中1件香菜檢出農藥殘留超標，即違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，可處新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，香菜來源商位於彰化縣，種植地則在雲林縣，已移來源商所轄彰化縣衛生局後續辦理，而完整抽驗結果已公布在衛生局官網及「桃食安心資訊平台」新聞專區供民眾查詢。

衛生局提醒民眾，務必選購來源可靠食材，避免購買來路不明產品，並注意產品標示是否完整，開封後應儘速食用，食材應充分清洗，並落實生熟食分開、徹底加熱原則，烤肉聚餐時應注意食材新鮮度，並依包裝建議保存，也建議消費者依循「食在地、選當季」的理念，以降低農藥殘留風險，確保飲食安心。

中秋佳節將至，桃市府衛生局提醒民眾，務必選購來源可靠食材，避免購買來路不明產品，並注意產品標示是否完整。（桃市府衛生局提供）

