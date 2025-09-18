自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

皮癢擦藥膏卻嚴重脫皮 乾蘚患者各自出招恐引關節炎

2025/09/18 12:16

黃奕帆表示，患者拖到皮膚大片紅腫、關節變形。（東馬提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕乾蘚、牛皮癬初始常被認為是一般皮膚病，台東許多民眾特別是農民誤以爲是特別勞作患病，使盡各種偏方或購藥膏塗抹。台東馬偕醫院免疫風濕科醫生黃奕帆表示，每月都會見到2、3例全身嚴重紅疹的案例，但這種症狀來自體內，切勿自行隨意處理。

案例郭先生，長期飽受皮膚紅腫困擾，身上反覆出現大片紅斑與脫屑。他一直以為只是頑固的濕疹，因此自行購買藥膏塗抹。雖然症狀偶爾能稍微緩解，但總是沒多久就再度復發，多年下來，他逐漸感到關節腫痛與僵硬，直到前往風濕科門診，確診為乾癬性關節炎、接受照光治療與免疫調節藥物，皮膚與關節狀況大幅改善，紅腫斑塊幾乎痊癒，關節活動也恢復自如。

黃奕帆說，發作初期常被誤以爲是一般皮膚病，台東許多民眾除了自買藥膏塗抹，還能見到患處敷上各式中草藥，甚至以浸泡醋的濕布裹上，但發病原因是自體免疫錯亂，需要以藥劑控制，嚴重者甚至需要生物製劑處置，民眾切勿隨意自行處理。

