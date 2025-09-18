健康網》別陷陰莖增大迷思！ 醫揭真相：陰莖太大讓女性煩惱

一名男病患到北市醫美診所做「陰莖增大術」不幸身亡，專家提醒，煩惱男伴陰莖太大的女人，比煩惱陰莖小的女人來得多；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名男病患實施「陰莖增大術」時，疑似麻醉不當，術後恢復期失去呼吸心跳搶救無效，發生不幸身亡憾事。不少男性以為陰莖增大才能擁有「雄風」，專家指出，這是屬於男性「陰莖情結」的迷思，陰莖長短、大小，多由遺傳基因所決定，就如同體型高矮、肥胖一樣。相反地，很多男性不了解的實情卻是，對女性而言，煩惱男伴陰莖太大，比煩惱陰莖小的女性還多。

這名不幸身亡的男病患，因到北市一家醫美診所進行「陰莖增大術」，術後在診療間觀察數小時後，竟沒有呼吸心跳，報案以後檢警漏夜處理。

很多男性有「陰莖增大」的迷思，曾有男性身邊出現女伴，沒想到被女伴騙走積蓄，離開前嫌男子「陰莖太短、太小」，男子痛苦之餘還中風。他看了韓劇劇中男子加大增長手術後，重拾老婆的心，一時心動也想做陰莖增大手術，想挽回女友。最後被醫師阻止，因中風會影響陰莖海綿體的血管，變大之後可能無法硬起來才作罷。

亞東紀念醫院泌尿科主治醫師張效駿指出，陰莖的長度，在醫學上稱為「陰莖長」，指的是從恥骨前面到龜頭頂端的長度。一般而言，亞洲男性平均勃起長度是7-13公分，和歐美9-15公分相比，整體上確實比較短。然而，陰莖長短與生育無直接關聯。由於女性陰道短，男性陰莖只要5到6公分就已足夠，能將精液射進陰道內，進行受精卵生殖活動，而且也能抵達G點，讓女人達到性高潮。

陰莖太大讓女性煩惱

張效駿表示，男性「陰莖情結」常存有2大迷思，一是長短，另一是大小。一般而言，陰莖長短、大小，多由遺傳基因所決定，就如同體型高矮、肥胖、瘦小一樣。但是對女性來說，煩惱男伴陰莖太大的女人，比煩惱陰莖小的女人來得多。

張效駿接著說，這是因為陰莖太大，不僅插入時會使女人疼痛，嚴重的話還會導致陰道口破裂，倘若不小心撞到子宮頸口更是劇痛難忍。由於陰莖太大很容易造成身體傷害，所以女人對此的煩惱也格外嚴重，遠超過男人對「陰莖情結」的迷思。他提醒，男性與其過度煩惱陰莖長短、大小，不如和女伴取得良好溝通，找到屬於兩人的互動方式會更好。

此外，泌尿科醫師陳忠佐曾在臉書粉專「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」強調，其實增大陰莖尺寸≠性行為上的舒適度，主要的關鍵仍在生活場景中是否合理，才能避免提高手術風險及增加伴侶的不適及疼痛感。一旦陰莖的尺寸過度增大、增長，反而可能導致伴侶的不適及疼痛感，並非體貼之舉。

