醫美亂象再奪命！50歲男陰莖增大術猝死 專家警高風險恐釀悲劇

醫美常被形容是「救醜不救命」，但現實中卻一再發生憾事。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫美常被形容是「救醜不救命」，但現實中卻一再發生憾事。台北市中山區一家診所昨（17日）傳出死亡意外，一名50歲男子砸下40萬元接受「陰莖增大手術」，術後卻猝死，執刀的62歲丁斌煌醫師過去曾涉多起醫美糾紛，醫美安全再度成為焦點，根據高等法院法官廖建瑜統計，2016年至2019年間的醫療刑事判決中，醫美案件居各科之首，顯示爭議頻繁。

近年從舒眠麻醉、針劑濫用到新興療程誇大宣稱，亂象層出不窮。去年台北市一名49歲婦人因「舒眠麻醉」（俗稱牛奶針）身亡；今年初則有女性施打「消脂針」後出現脂肪壞死，診所甚至竄改同意書；而近年在醫美圈爆紅的「外泌體」療程，也引起衛福部重申，未獲核准不得注射，明年再生醫療雙法上路後，違規最重可罰2千萬元。

請繼續往下閱讀...

醫美並非單純的美容消費，而是涉及手術、麻醉、醫材的醫療行為，本報曾專題報導，皮膚暨美容外科醫學會創會理事長蔡仁雨直言，亂象與非專科醫師投入密切相關，呼籲應將美容醫學納入次專科，透過訓練與考試來把關品質。美容醫學醫學會常務理事宋奉宜也指出，國外對隆乳手術甚至要求病患先經精神科評估，台灣卻因市場競爭激烈，導致亂象叢生，主管機關管控不易。

衛福部醫事司長劉越萍過去受訪時坦言，政府曾在2017年規劃限制醫美人員資格，要求必須具備專科背景或特定訓練，並蒐集醫師名冊，但因法源不足及爭議過大而喊卡。她也指出，目前醫美品質認證仍有限，通過者不多，推動仍有進步空間。

消基會執行董事吳榮達則批評，監管明顯落後市場，雖有部分資格規範，卻不夠清楚。他呼籲政府應明確劃分高風險療程，限由專科醫師執行，並加強稽查，「不要等出事才補破網」。提醒民眾選擇療程時應確認診所合法、醫師具備專科資格，政府也需拿出決心，才能避免醫美市場在激烈商業競爭下，繼續淪為奪命陷阱。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法