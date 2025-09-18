自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

醫美亂象再奪命！50歲男陰莖增大術猝死 專家警高風險恐釀悲劇

2025/09/18 10:47

醫美常被形容是「救醜不救命」，但現實中卻一再發生憾事。（圖取自freepik）

醫美常被形容是「救醜不救命」，但現實中卻一再發生憾事。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫美常被形容是「救醜不救命」，但現實中卻一再發生憾事。台北市中山區一家診所昨（17日）傳出死亡意外，一名50歲男子砸下40萬元接受「陰莖增大手術」，術後卻猝死，執刀的62歲丁斌煌醫師過去曾涉多起醫美糾紛，醫美安全再度成為焦點，根據高等法院法官廖建瑜統計，2016年至2019年間的醫療刑事判決中，醫美案件居各科之首，顯示爭議頻繁。

近年從舒眠麻醉、針劑濫用到新興療程誇大宣稱，亂象層出不窮。去年台北市一名49歲婦人因「舒眠麻醉」（俗稱牛奶針）身亡；今年初則有女性施打「消脂針」後出現脂肪壞死，診所甚至竄改同意書；而近年在醫美圈爆紅的「外泌體」療程，也引起衛福部重申，未獲核准不得注射，明年再生醫療雙法上路後，違規最重可罰2千萬元。

醫美並非單純的美容消費，而是涉及手術、麻醉、醫材的醫療行為，本報曾專題報導，皮膚暨美容外科醫學會創會理事長蔡仁雨直言，亂象與非專科醫師投入密切相關，呼籲應將美容醫學納入次專科，透過訓練與考試來把關品質。美容醫學醫學會常務理事宋奉宜也指出，國外對隆乳手術甚至要求病患先經精神科評估，台灣卻因市場競爭激烈，導致亂象叢生，主管機關管控不易。

衛福部醫事司長劉越萍過去受訪時坦言，政府曾在2017年規劃限制醫美人員資格，要求必須具備專科背景或特定訓練，並蒐集醫師名冊，但因法源不足及爭議過大而喊卡。她也指出，目前醫美品質認證仍有限，通過者不多，推動仍有進步空間。

消基會執行董事吳榮達則批評，監管明顯落後市場，雖有部分資格規範，卻不夠清楚。他呼籲政府應明確劃分高風險療程，限由專科醫師執行，並加強稽查，「不要等出事才補破網」。提醒民眾選擇療程時應確認診所合法、醫師具備專科資格，政府也需拿出決心，才能避免醫美市場在激烈商業競爭下，繼續淪為奪命陷阱。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中