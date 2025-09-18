醫美診所為病患實施「陰莖增大術」致死 醫師被逮送辦

醫師丁斌煌被逮送辦。（記者邱俊福翻攝）

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市中山區常傳出醫療事故及糾紛的「安和美」醫美診所，昨晚為50歲男病患實施「陰莖增大術」時出意外，失去呼吸心跳，經搶救仍不治，轄區台北市警中山分局經通報檢察官後，昨晚逮捕執刀醫師丁斌煌，將依過失致死罪隨案移送台北地檢署偵辦，同時將進行刑事相驗釐清死因。

警方調查，死者是在昨上午10時進行手術，下午2時結束手術，卻在手術過後麻醉恢復期時，晚間7時醫生發現沒呼吸沒心跳，嚇得趕緊便撥打119，救護人員到場後發現死者已無生命跡象，即報轄內警方到場。

警方報請檢察官刑事相驗，同時通知死者姐姐到場協助；死者姐姐表達，並不知道弟弟作手術，要求檢警能查明真相。

此外，警方昨晚也逮捕執刀醫師丁斌煌，查扣相關證物；據悉，丁男表達，手術皆依程序，不知道為何發生意外。

目前警方訊後將依過失致死罪移送台北地檢署偵辦，同時將報請刑事相驗，進一步釐清死因。

