健康網》肩頸頂叩叩 中醫授3穴位+3運動改善
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕肩頸痠痛已成為現代人的通病，許多人因為長時間使用手機平板、坐辦公室用電腦，或是維持同一姿勢太久，肩頸越來越緊繃，從偶爾的痠脹發展成持續的緊繃疼痛，甚至頻繁引起頭暈和頭痛，並且影響睡眠品質。五甲馬光中醫診所醫師王維瀚傳授3個緩解痠痛的穴位及3種運動來改善。
肩頸痠痛中醫改善方法
王維瀚說，肩頸酸痛其實是中醫門診其中一個常見主訴，中醫對於改善肩頸酸痛有許多方式，在門診會藉由專業評估後，訂定適合患者的治療計劃，包括：
●針灸：針灸可以疏通經絡、促進氣血循環、放鬆肌肉，進而達到緩解疼痛的效果。
●內服中藥：根據患者的具體情況辨證論治，開出合適的中藥方劑。 例如活血化瘀、溫經散寒、舒經活絡等中藥。
●刮痧：刮痧能藉由出痧，加速局部血液循環，並放鬆肌肉和筋膜。
●拔罐：拔罐時的負壓，使局部血管擴張，增加血液流量，拉伸肌肉和筋膜。
●推拿：放鬆緊繃肌肉和筋膜，改善緊繃的肩頸張力。
●熱敷：促進血液循環，放鬆肌肉。
3穴位按摩改善肩頸痠痛
王維瀚表示，平時可以早晚按壓這些穴位各一次，每次15-30秒，按壓至有酸痠脹感即可。
●風池穴
位置：後頸部，當枕骨下方，靠近髮際線的兩個凹陷處。
功效：促進頭面部血液循環，緩解肩頸僵硬、頭暈、頭痛。
●肩井穴
位置：是頸後最高點（第七頸椎棘突）和肩峰連線的中點。
功效：舒緩肩頸痠痛、手臂麻木等問題，並改善局部血液循環。
●天宗穴
位置：約在肩胛骨的中央，按壓痠脹。
功效：改善肩臂疾患，如胸肋脹痛、肩胛疼痛、肩關節障礙等。
舒緩肩頸不適的運動
●上斜方肌伸展：坐在椅子上，一手抓住椅子穩定身體，另一手繞過頭部上方扶著對側頭，往肩膀方向拉至緊繃感後停留15-30秒。
●縮下巴運動：擠出雙下巴，先保持頭部水平，輕輕將下巴向內收，停留5-10秒，頭部再回到原本位置，早晚各做10次。
●Ｙ to W運動：雙手向上抬起，形成Y字型，接著雙手向後內收，形成W型，感受前側胸肌拉伸和後方背部肌肉收緊感，早晚各做10次。
