健康 > 名人健康事

健康網》「優客李林」李驥視力回不來了 醫：視網膜剝離是急症

2025/09/17 21:45

「優客李林」李驥（左）與催生「優客李林」行銷高手Micheale一起直播，他的2次視網膜剝離造成視力衰退，並沒有打倒他的鬥志。（取自李驥臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「優客李林」李驥站在台中市仁愛國小校門口前，有人竊竊私語：「那是李驥嗎？」李驥說：「請靠近我！因為我看不清楚你。」他的右眼經歷了兩次視網膜剝離，加上老花，10公尺外看不到來者的臉龐。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，視網膜剝離與近視關係密切，屬眼科急症之一，必須在數天之內治療，否則視力預後不良，甚至無復明希望。

眼科醫師也一再提醒，3類人要小心：

●近視400~600度者最常發生，但無近視者和遠視眼者也會發生，有些則是家族遺傳。另外眼球外傷之後也有可能產生視網膜剝離。

●中心性視網膜炎是滲出性視網膜剝離的一種，好發於30~40歲男性，多見於長時間耗用眼力或工作壓力大者。

●增殖性糖尿病視網膜病變或外傷可能造成玻璃體的拉扯，而引起牽引性視網膜剝離。

李驥的健康一直亮紅燈，2003年短短3個月內發生2次視網膜剝離。2016年又遭遇心肌梗塞。從鬼門關回來，調整飲食、規律服藥。他年紀輕輕就出道，與林志炫組成「優客李林」，首張專輯《認錯》一曲便迅速紅遍華人歌壇。兩人在1996年拆夥各自單飛。

至今60歲的李驥投身兒少心理情緒培訓，全家移居至台中，帶著「頌缽」用來安定好動的孩子。他未因自己的視力不佳而退縮、封閉，帶著熱忱，投入在特教生領域，貢獻他的所學。

