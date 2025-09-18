健康網》鼻子總是不通？ 4症狀恐是慢性鼻竇炎作祟

耳鼻喉科醫師王曜提醒，如果慢性鼻竇炎症狀若超過12週，會影響呼吸、睡眠與生活品質，千萬別將它當作普通感冒，放任不管；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常常覺得鼻子塞住不通，喉嚨總是有痰，甚至對氣味變得麻木？耳鼻喉科醫師王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」表示，這可能是慢性鼻竇炎在作怪，同時提醒，如果慢性鼻竇炎症狀若超過12週，會影響呼吸、睡眠與生活品質，千萬別將它當作普通感冒，放任不管。當你發現有類似症狀時，請及早尋求專業醫療協助，改善生活品質。

慢性鼻竇炎常見症狀

●鼻塞和充血：持續的鼻塞，可能在躺下時特別明顯，讓你呼吸困難，鼻部充血影響睡眠。

●濃稠鼻涕／鼻涕倒流：擤出來的鼻涕常是黃色或綠色的濃稠狀，甚至會流到喉嚨，讓你不斷想清喉嚨、咳嗽。

●臉部脹痛或壓迫感：眉心、顴骨或上排牙齒周圍感覺悶脹或壓迫，特別是低頭或彎腰時更明顯。

●嗅覺減退或喪失：無法聞到食物的香氣，甚至連危險的氣味也無法察覺，不僅影響生活品質，還可能帶來安全隱患

●其他可能伴隨的症狀

喉嚨痛：鼻涕倒流到喉嚨，可能會導致喉嚨不適或痛苦。

頭痛：鼻竇的壓力和感染可能引起頭部疼痛。

口臭：鼻竇分泌物積聚，可能造成口臭。

耳朵悶脹感：鼻竇與耳朵相連，感染可能引起耳朵不適。

疲勞感：會影響睡眠質量，讓你容易感到疲倦。

慢性鼻竇炎的解決方法

●藥物治療：使用抗生素、抗組織胺、類固醇鼻噴劑等，減少炎症和過敏反應。

●鼻竇沖洗：使用生理鹽水清理鼻腔，排除黏液和過敏原。

●手術治療：對於無法藥物控制的情況，鼻竇手術可改善排空，減少發炎。

●改善生活環境：減少過敏原暴露，保持空氣清新，減少發病機會。

●定期醫療檢查：確保症狀得到控制，並進行必要的治療。

