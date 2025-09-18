自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》阿金醫師想要死法 年輕想「好死」而今可「歹活」

2025/09/18 01:01

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金（左）在ICU看盡人生百態。對於「死法」這個問題，他真的有認真想過。（資料照）

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金（左）在ICU看盡人生百態。對於「死法」這個問題，他真的有認真想過。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「你希望怎麼離開世界？」奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書拋出這個議題，即獲得近7千人回應。阿金醫師說，隨著自己結婚、生子，聽江蕙的《家後》特別有感，年輕時的他覺得最好是能夠在睡夢中離世，現在的他怕自己的離開，成為心愛的人一輩子的折磨、遺憾、內疚與自責。

重度睡眠呼吸中止症患者 阿金：睡一睡就走了

阿金醫師在臉書專頁「Icu醫生陳志金」分享，自己有重度睡眠呼吸中止症，是心肌梗塞、腦梗塞、腦出血的高危險群。在第一次做睡眠檢查後才發現，每小時呼吸停止36次，最長甚至高達46秒，血氧濃度最低降到只剩下76%。對他這樣一位睡眠呼吸中止症的患者來說，睡覺時血氧過低、心跳突然停止，睡一睡就走了，也不是不可能的事。

結了婚生了孩子 阿金怕「好死」成了家人的惡耗

年輕時，覺得這樣的「死法」一定是這輩子做好事、燒好香，才會有的福報。可是，當阿金醫師結了婚、生了小孩之後，就不這麼想了。人生在不知不覺中畫下句號，雖然不會經歷病痛的折磨，可以算是「好死」，但對於心愛的人來說，面對這種突如其來的惡耗，真的會措手不及，實在太殘忍了。

阿金醫師想了想，反而情願得了一個不會猝死、有時限的疾病，接受病痛的折磨，來換取一些時間，幾年也好、幾個月也罷，讓他可以好好地和心愛的人說一一再見、道謝、道愛、道歉、道別。當然，這些都是平日就能做的事，不需要等到被診斷某個「有時限」的疾病才啟動。

如今阿金醫師認為，身上每多一份責任，就更要好好的活著：不從事危險的行為、不參加危險的活動、不酒駕、騎車要戴安全帽、開車要繫安全帶、不闖紅燈、遠離任何可能的意外。就會多留意自己的健康，減少猝死的可能：戴好呼吸器CPAP、控制好三高、飲食節制、規律運動。

因為，阿金醫師最怕死在兒子虎虎還小的時候。深怕自己突然離世，很多話會來不及跟他說，偏偏兒子那時還小，跟他說再多，大概也是「有聽沒有懂」。

阿金醫師表示，別讓自己的離開，成為心愛的人一輩子的折磨、遺憾、內疚與自責。即使科技進步神速、AI世代來臨，生命總會走到盡頭，每個人都可以早點開始準備，把握當下的每一個時刻。等到這些都完成了，心愛的家人也都做好準備了，或許才能奢望自己能夠在睡夢中安詳地離開吧。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中