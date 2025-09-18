健康網》阿金醫師想要死法 年輕想「好死」而今可「歹活」

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金（左）在ICU看盡人生百態。對於「死法」這個問題，他真的有認真想過。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「你希望怎麼離開世界？」奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書拋出這個議題，即獲得近7千人回應。阿金醫師說，隨著自己結婚、生子，聽江蕙的《家後》特別有感，年輕時的他覺得最好是能夠在睡夢中離世，現在的他怕自己的離開，成為心愛的人一輩子的折磨、遺憾、內疚與自責。

重度睡眠呼吸中止症患者 阿金：睡一睡就走了

阿金醫師在臉書專頁「Icu醫生陳志金」分享，自己有重度睡眠呼吸中止症，是心肌梗塞、腦梗塞、腦出血的高危險群。在第一次做睡眠檢查後才發現，每小時呼吸停止36次，最長甚至高達46秒，血氧濃度最低降到只剩下76%。對他這樣一位睡眠呼吸中止症的患者來說，睡覺時血氧過低、心跳突然停止，睡一睡就走了，也不是不可能的事。

結了婚生了孩子 阿金怕「好死」成了家人的惡耗

年輕時，覺得這樣的「死法」一定是這輩子做好事、燒好香，才會有的福報。可是，當阿金醫師結了婚、生了小孩之後，就不這麼想了。人生在不知不覺中畫下句號，雖然不會經歷病痛的折磨，可以算是「好死」，但對於心愛的人來說，面對這種突如其來的惡耗，真的會措手不及，實在太殘忍了。

阿金醫師想了想，反而情願得了一個不會猝死、有時限的疾病，接受病痛的折磨，來換取一些時間，幾年也好、幾個月也罷，讓他可以好好地和心愛的人說一一再見、道謝、道愛、道歉、道別。當然，這些都是平日就能做的事，不需要等到被診斷某個「有時限」的疾病才啟動。

如今阿金醫師認為，身上每多一份責任，就更要好好的活著：不從事危險的行為、不參加危險的活動、不酒駕、騎車要戴安全帽、開車要繫安全帶、不闖紅燈、遠離任何可能的意外。就會多留意自己的健康，減少猝死的可能：戴好呼吸器CPAP、控制好三高、飲食節制、規律運動。

因為，阿金醫師最怕死在兒子虎虎還小的時候。深怕自己突然離世，很多話會來不及跟他說，偏偏兒子那時還小，跟他說再多，大概也是「有聽沒有懂」。

阿金醫師表示，別讓自己的離開，成為心愛的人一輩子的折磨、遺憾、內疚與自責。即使科技進步神速、AI世代來臨，生命總會走到盡頭，每個人都可以早點開始準備，把握當下的每一個時刻。等到這些都完成了，心愛的家人也都做好準備了，或許才能奢望自己能夠在睡夢中安詳地離開吧。

