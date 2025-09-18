健康網》挑優格或鮮奶？ 醫：寶貝腸胃敏感選它

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，對於腸胃敏感、容易腹脹或拉肚子的孩子，優格真的是個能兼顧腸道健康，又有豐富營養的乳製品選項；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕乳製品中的鮮奶與優格哪一個對孩子更好呢？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，其實兩者就營養素而言差不多，但對於腸胃敏感、容易腹脹或拉肚子的孩子，優格真的是個能兼顧腸道健康、又有豐富營養的乳製品選項。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，優格是由鮮奶發酵而成的，除了鮮奶本身的營養，還多了幾個超棒的優點：

●好消化：發酵過程已經把部分乳糖分解了，所以乳糖不耐症、喝鮮奶後容易脹氣、腹瀉的孩子，吃優格可以明顯減少這些症狀。

●益生菌加持：優格裡的活性益生菌能幫助腸道菌相平衡，同時提升免疫力，讓腸胃更健康。

●營養更好吸收：優格裡的鈣質和蛋白質經過發酵，更容易被身體利用，特別適合腸胃功能比較弱的孩子。

陳奕成提到，也有研究發現，對營養不足或有生長遲滯風險的孩子，規律攝取優格，能在身高成長方面帶來很顯著的幫助。

喝優格注意事項

●注意糖分：市售優格很多都額外加糖，記得幫孩子選擇「無糖原味優格」，才不會吃進多餘的熱量。

●年齡限制：1歲以下的寶寶不建議直接吃乳製品，因為腎臟功能還不成熟。

●均衡飲食：雖然乳製品是長高的好幫手，但也只是整體均衡飲食的一部分。規律的睡眠、適度運動，還有多樣的營養，才是孩子長高的關鍵。

