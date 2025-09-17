台南不再「六都最胖」！肥胖率緩降 「健康逆襲」啟動

南市透過多元措施營造支持環境，不再是六都「最胖城市」。（圖由南市衛生局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市以「健康飲食＋增加身體活動」為雙引擎，跨局處合作打造市民專屬的健康網絡，展開「逆襲大作戰」，並透過多元措施營造支持環境，不再是「最胖城市」！

南市府衛生局指出，據2024年調查顯示，台南市民BMI（身體質量指數）與肥胖率已由六都最高的43.2％降至39.7％，成功甩掉「最胖城市」標籤。運動人口比例也自32.7％提升至34.7％，體位改善成果明顯。

衛生局表示，規劃多元活動，並與體育局優化「台南運動健康護照APP」，結合運動里程、場館打卡、生理量測與揪團挑戰，讓運動更便利、更有趣，同時整合全市資源，市民打開手機就能輕鬆找到健身資訊。「飲食識能」則成立營養推廣中心及97處示範點，提供免費營養專線與「台南市智慧健康小幫手」LINE@。「就地取材」善用公園體健設施與健康步道，推動市民日常運動。

此外，「數位輔助」於266處公園設置教學影片QRCode，實現「公園就是我家健身房」。「館場規劃」設置26處銀髮健身俱樂部，提供器材與專業指導，協助長者規律運動。

台南市長黃偉哲表示，「雖然資源有限，但我們不能輸」展現市府翻轉健康形象的決心。市府推動「運動＋飲食」雙管齊下，跨局處合作打造市民專屬健康網絡。黃偉哲強調，要讓「全民運動、聰明飲食」成為日常習慣，共同打造更健康、更有活力的幸福台南，一起向肥胖 Say No！

