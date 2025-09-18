自由電子報
健康網》近視雷射術後照護 醫：千萬別揉眼睛

2025/09/18 15:13

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，術後的眼睛非常脆弱，不適千萬別揉；情境照。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，術後的眼睛非常脆弱，不適千萬別揉；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近視雷射手術後有什麼要注意的事項？有患者對術後照顧有些疑慮，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」提醒，術後的眼睛非常脆弱，不適千萬別揉，如持續疼痛、視力突然模糊、異常分泌物等，請立即回診檢查。

雷射術後照護注意事項

●絕對禁止揉眼睛：術後的眼睛非常脆弱，特別是手術切口部分。眼睛可能會有輕微不適或乾澀感，這都是正常的恢復過程。建議睡覺時佩戴護眼罩，防止無意識的揉眼動作。如果真的覺得癢或不舒服，可以輕輕眨眼或使用人工淚液。

●人工淚液是你的好朋友：近視雷射術後，許多人會感到眼睛乾澀，這是暫時性的副作用。醫師建議使用無防腐劑的人工淚液來滋潤眼睛。保持眼睛濕潤有助於促進角膜癒合，減少不適感，讓視力恢復更順利。

●避免水分接觸：術後第1週要嚴格避免水進入眼睛。水中的細菌可能引發感染，影響手術效果。洗澡時避免水直接衝擊眼部；洗頭可請家人協助，或到洗髮店家；避免游泳、泡溫泉（建議4週後）；海水接觸建議延後到1個月後。

●防護強光照射：術後初期眼睛對光線會比較敏感，外出時務必佩戴太陽眼鏡，保護眼睛免受紫外線傷害。室內也要避免長時間使用電子設備，讓眼睛充分休息。

●運動限制要遵守：第1週避免所有劇烈運動；第2-4週可進行輕度運動，避免接觸性運動；1個月後大部分運動都可以恢復；3個月後再開始游泳、潛水。劇烈運動可能增加眼壓，汗水也可能流入眼睛造成不適。如果你是運動愛好者，建議詳細討論個人化的恢復時程。

●定期回診不可少
術後1天：檢查初步恢復狀況。
術後1週：確認傷口癒合情形。
術後1個月：評估視力穩定度。
術後3個月：長期效果追蹤。

