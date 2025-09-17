健康網》慢性腎臟病早期無症狀 美百萬網紅醫4招預防

慢性腎臟病的初期症狀並不明顯，不少人在發現症狀時，才會到醫院做檢查。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性腎臟病的初期症狀並不明顯，不少人在發現症狀時，才會到醫院做檢查。擁有515萬訂閱者的史丹博士（Dr. Sten Ekberg）在影片中提到4種能夠預防與逆轉腎臟疾病的方法，在短短12天獲得13萬次觀看次數。

史丹博士表示，會造成罹患腎臟病的原因中，一些罕見且無法避免的原因（如基因缺陷）確實存在，但大多數病例是由可控制的因素引起的。最常見的根本原因，是高胰島素和胰島素抵抗，這會導致高血糖和高血壓，對腎臟造成物理性損傷。其他重要原因包括垃圾食品和不良飲食、長期脫水以及某些藥物，如非類固醇消炎藥（NSAIDs）、制酸劑和抗生素。

請繼續往下閱讀...

慢性腎臟病的階段：影片根據估計腎絲球濾過率（eGFR）說明慢性腎臟病5階段。第一階段是最佳狀態，第二階段顯示功能下降，第三至第五階段則表示更嚴重的疾病，其中第五階段被認為是腎功能衰竭。

在標準血液檢查中，直到患者的eGFR低於 60才會發現問題，表示早期通常未被察覺。史丹博士指出，針對早期CKD（第一和第二階段）的標準醫療治療通常是「什麼都不做」，而晚期階段則側重於管理相關的代謝疾病，如高血壓和第二型糖尿病，而不是治療腎臟本身。

史丹博士表示，為了預防早期腎臟病，影片建議採取多管齊下的方法。

●飲食：透過食用天然、未加工的食物和減少碳水化合物來降低血糖和胰島素。

●水分：補充充足的水分和均衡的電解質，其中應含有鉀和鎂等礦物質，而不僅僅是鈉。

●壓力管理：減輕壓力，這有助於降低血壓。

●藥物：避免非必要的非處方藥，並減少接觸環境毒素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法