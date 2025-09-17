自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》變色唇膏變色的秘密 食藥署解答

2025/09/17 20:45

食藥署說明，變色唇膏添加「特定色素」，會因酸鹼值不同而產生變化，並非有毒；情境照。（圖取自freepik）

食藥署說明，變色唇膏添加「特定色素」，會因酸鹼值不同而產生變化，並非有毒；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些唇膏標榜一開始是透明或淡色，但擦上嘴唇厚卻會變成粉紅色或其他顏色，這是為什麼呢？食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文說明，變色唇膏添加「特定色素」，會因酸鹼值不同而產生變化，並非有毒。

食藥署指出，某些色素在pH值3.4-5.0的環境下會變成「紅色離子」，也就是你看到的粉嫩唇色。嘴唇的酸鹼值、油脂與水分，都會影響顏色變化程度。

食藥署說，唇膏常見成分為油性主劑，例如油脂有可可脂、羊毛脂等；蠟有蜜蠟、棕櫚蠟等、著色劑為色素，其他像是保濕劑、非離子型界面活性劑、防腐劑、香料等。

食藥署強調，變色唇膏會變色是色素，不代表有問題，而我國訂有「化粧品色素使用限制表」列有化粧品色素使用規範及限制條件，只要依規定添加、標示清楚，就不需要太擔心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中