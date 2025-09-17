健康網》變色唇膏變色的秘密 食藥署解答

食藥署說明，變色唇膏添加「特定色素」，會因酸鹼值不同而產生變化，並非有毒；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些唇膏標榜一開始是透明或淡色，但擦上嘴唇厚卻會變成粉紅色或其他顏色，這是為什麼呢？食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文說明，變色唇膏添加「特定色素」，會因酸鹼值不同而產生變化，並非有毒。

食藥署指出，某些色素在pH值3.4-5.0的環境下會變成「紅色離子」，也就是你看到的粉嫩唇色。嘴唇的酸鹼值、油脂與水分，都會影響顏色變化程度。

食藥署說，唇膏常見成分為油性主劑，例如油脂有可可脂、羊毛脂等；蠟有蜜蠟、棕櫚蠟等、著色劑為色素，其他像是保濕劑、非離子型界面活性劑、防腐劑、香料等。

食藥署強調，變色唇膏會變色是色素，不代表有問題，而我國訂有「化粧品色素使用限制表」列有化粧品色素使用規範及限制條件，只要依規定添加、標示清楚，就不需要太擔心。

