健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》美容覺睡飽就足夠？ 醫：掌握2關鍵睡出健康美

2025/09/19 20:36

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，睡覺過程中，可重整腦神經、清除腦神經裡的廢物；情境照。（圖取自freepik）

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，睡覺過程中,可重整腦神經、清除腦神經裡的廢物；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期因天后蔡依林分享她的美麗秘訣，9點半睡美容覺，也讓許多人紛紛效法。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，睡眠真的很重要，但不是有睡飽就好。想要變健康、變漂亮，須培養「規律的作息」與「良好的睡眠品質」，掌握這2大關鍵，不僅能讓外在變美，更是健康的根本。

睡眠差易致內分泌失調

睡眠為什麼很重要？陳榮堅於臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，在睡覺的過程中，可以重整腦神經、清除腦神經裡的廢物，而且很多疾病的發生都與睡眠有關。長期睡眠品質差，不僅可能導致腦神經與中樞神經退化，還會引發內分泌失調、肥胖等問題，也是許多慢性疾病的根源。

陳榮堅並說明，美容覺不是睡飽就好，「規律」的作息才是健康關鍵。一般成年人建議每天睡眠時間至少要有7小時，但並非睡滿7小時就足。有些人會覺得今天熬夜，明天再補眠就好，但人體不像電腦，開機、關機就結束。睡眠過程會影響激素分泌，在睡眠時間紊亂且長短不一的情況下，會變成與激素相抗衡的狀態，導致內分泌失調、自律神經失衡，甚至會讓原本有糖尿病、高血壓等病情惡化。

補眠切勿超過30分鐘

陳榮堅進一步說明，有醫學研究顯示，在不對的時間補眠超過30分鐘，會干擾原本規律的睡眠節奏。此外，許多人誤以為睡前運動讓身體累一點會比較好睡，但其實激烈的運動會讓交感神經處於興奮狀態，腎上激素分泌旺盛、心跳加快，身體又還在流汗，這樣的狀態下，反而更難入睡，睡眠品質也會下降。因此，切記不要在睡前做劇烈運動。

陳榮堅強調，好的睡眠品質不僅讓外在變美，更是健康的根本，與其花大錢保養，不如學會好好睡覺。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅說，許多人以為睡前運動會比較好睡，但在腎上激素分泌旺盛下，反而更難入睡；情境照。（圖取自freepik）

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅說，許多人以為睡前運動會比較好睡，但在腎上激素分泌旺盛下，反而更難入睡；情境照。（圖取自freepik）

