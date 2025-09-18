健康網》吃不多卻「瘦」不了 營養師曝減重10地雷

營養師高敏敏提到，蛋白質、膳食纖維不足、吃飯時間不規律等，都是減重地雷；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明沒吃很多，為什麼體重還是默默往上飆？其實魔鬼都藏在日常小細節裡，有些壞習慣不知不覺就會讓你發胖，營養師高敏敏於臉書粉專分享，吃太快、飲食不規律、久坐、壓力、睡眠不足等生活習慣，都是減重地雷！

高敏敏分享10個隱形肥胖陷阱：

1.吃太快：吃太快，大腦來不及接收「飽」的資訊，會不小心吃下更多熱量。建議細嚼慢嚥，吃七分飽就好。

2.水喝太少：水喝不夠會覺得口渴，身體會誤認為是飢餓或渴望食物

3.吃宵夜：夜間吃宵夜，會影響身體的代謝，使身體無法有效消化食物；如果配上泡麵、炸物這種高熱量的食物，熱量當然就很可觀。

4.久坐：久坐時，大部分的肌肉都是放鬆的狀態，導致脂肪堆積 且罹患慢性病的風險更高。建議上班一段時間，就起來動一動。

5.睡眠不足：睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，使飢餓素、瘦體素失調，導致大腦對高糖、高油脂的食物特別渴望。

6.生活壓力：除了睡眠以外，生活壓力大也會影響荷爾蒙，使皮質醇上升，導致想吃高熱量食物和甜食；甚至容易暴飲暴食、情緒不穩。

7.蛋白質不足：蛋白質是我們人體能源的重要營養素，蛋白質比碳水、脂肪有更高的飽足感；食物熱效應也較高，可以提高基礎代謝率。在減脂期間也可以維持肌肉量，減少肌肉流失的速度；因此長期缺乏蛋白質容易導致肌少症。

8.膳食纖維不足：膳食纖維可以延長消化時間、增加飽足感，有助於穩定血糖、幫助排便順暢。尤其吃飯前先來一碗蔬菜，還可以幫助墊墊胃。

9.愛沾醬：無論是火鍋沾醬、沙拉沾醬，都是多餘攝取的油脂。像是一份30g的凱薩醬大約就130～180大卡。建議可以換成無糖優格，或是天然水果醋。

10. 吃飯時間不規律：血糖和荷爾蒙水平不穩定，會影響食慾，增加對高熱量食物的渴望。也會影響到新陳代謝和消化能力。

高敏敏提醒，減肥不是只靠少吃而已，生活習慣也是決定體重的關鍵！先檢查自己踩了幾個地雷，慢慢調整就能健康享瘦。

