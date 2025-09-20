自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕期增重有技巧！ 分階段熱量管理守護健康

2025/09/20 09:36

根據衛福部國健署建議，孕期體重上升是自然現象，但過多或過少都可能影響母子健康。第2孕期每日多250大卡，第3孕期每日多450大卡；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當女性得知懷孕的那一刻起，心情愉悅，難免開心大吃大喝。但是過度可能影響孕期母子健康。根據衛福部國健署建議，孕期體重上升是自然現象，但過多或過少都可能影響母子健康。第2孕期每日多250大卡，第3孕期每日多450大卡，把握這樣的原則，就能避免產後辛苦減重。

衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料指出，孕期體重上升是自然現象，但過多或過少都可能影響母子健康。妥善管理體重，不只是為了身材，更是給自己和寶寶最實際的照顧。

●體重太輕：寶寶發育恐受限

有些媽媽因為怕胖，懷孕初期飲食控制過頭，結果體重遲遲不上升。若體重增加太少，可能代表攝取營養不足，胎兒發育恐受影響，容易出生體重過低，甚至早產，影響未來成長與免疫力。

●體重太重：風險升高、產後恢復更難

反過來，若體重短時間內快速上升，也可能讓媽媽面臨妊娠糖尿病、高血壓、水腫等風險，還可能導致寶寶體型過大，增加難產與剖腹產機率。過度增加的體重也會讓產後減重更辛苦。

懷孕各階段熱量需求

一提到懷孕，很多人會直覺「要補！」但其實懷孕期間的熱量需求會隨著週數變化，不需要一開始就吃很多，而是依階段調整，營養剛剛好最理想。

●懷孕初期（1-12週）：不需額外熱量

胚胎著床與初步發育中，因胚胎還很小，3個月時僅約20公克，熱量需求與孕前差異不大。若出現孕吐、不舒服的情況，只要以少量多餐、選擇易消化的食物為原則，不必強求進食量。

●懷孕中期（13-27週）：每日多250大卡

寶寶開始快速成長，媽媽也會感覺胃口變好。這時每日建議增加約250大卡，相當於1個蒸地瓜（約110克），加上1杯無糖豆漿、1顆水煮蛋。

●懷孕後期（28週-生產）：維持多450大卡

進入後期，寶寶體重快速增加，媽媽體內的荷爾蒙，會讓血糖與體重變化變得更明顯。此時，維持熱量攝取在符合需求的穩定範圍內，重點在「吃對營養」而不是「吃得多」。

國健署建議，分階段體重變化的原則如下：

●懷孕初期（1-12週）：建議增加1-2公斤，重點是穩定情緒與營養，不需刻意追求增重。

●懷孕中期（13-27週）：寶寶開始快速成長，應穩定增加體重，依BMI建議每週約0.25-0.5公斤，總共約2-5公斤。

●懷孕後期（28週後）：持續穩定成長，但也要避免過快增加，總共約3-7公斤最好，以降低妊娠糖尿病、血壓異常與分娩風險。

以上為標準體位的增重原則，原本過瘦的可再加一些，過重的就要少一些，有疑問的可與產檢醫師作進一步的討論。

