健康網》讀懂孩子4「無聲訊號」 心理師：用陪伴代替追問

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，當孩子悶不吭聲、動作反覆、甚至一邊撒嬌一邊發脾氣時，其實都在透過「非語言訊號」向父母傳遞內心的焦慮與需求；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有時候孩子並不是不願意說，而是還沒找到合適的方式開口。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，當孩子悶不吭聲、動作反覆、甚至一邊撒嬌一邊發脾氣時，其實都在透過「非語言訊號」向父母傳遞內心的焦慮與需求。爸媽若能放慢腳步，用觀察與陪伴去回應，而不是急著追問或下結論，就能幫助孩子在安全感中逐漸打開心房，學會表達真正的感受。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，孩子雖然沒開口，但早就透過「非語言訊號」傳遞了很多訊息，只是需要我們放慢一點去讀懂。以下4個常見的例子：

1.突然黏上來撒嬌；眼神、聲音和動作都透露出焦慮，想要被安撫。

2.重複問早就回答過的問題：不是真的忘記，而是想再次確認，確定安全感還在。

3.遊戲、塗鴉或故事劇情：把說不出口的心情投射在角色身上，等著大人發現。

4.發脾氣、攻擊或撒嬌的矛盾行為：其實是強烈情緒下的「求救訊號」。

黃閎新說明這時爸媽該怎麼做：

●先描述再猜測：例如「我看到你眉頭皺起來，好像有點緊張？」讓孩子知道你在關心。

●不急著解決：有時候比起答案，孩子更需要一個安穩的陪伴。

●給安全感的提問：可以說「你需要我幫忙嗎？」讓孩子決定要不要開口。

黃閎新提醒，爸媽常見的誤區，容易讓孩子更退縮：

1.一直追問「你到底怎麼了」。

2.太快下結論「不要想那麼多啦」。

黃閎新補充，關鍵不是立刻讀懂所有訊號，而是慢下來、試著理解，即使用猜的也沒關係。當孩子感覺到你在意，他就會慢慢學會用自己的方式表達。

