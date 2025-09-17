自由電子報
健康 > 心理精神

不是不聽話！ ADHD病童僅1.6％獲診斷 「2大迷思」恐延誤治療

2025/09/17 17:18

不是不聽話！ ADHD病童僅1.6％獲診斷 「2大迷思」恐延誤治療

三總精神醫學部主治醫師李嵩濤提醒，及早發現、及早治療才是控制疾病的關鍵。
（圖為三總提供）

〔記者林志怡／台北報導〕注意力不足過動症（ADHD）患者因神經發展障礙，專注力與情緒控制均明顯受到影響。三總精神醫學部主治醫師李嵩濤說，許多家長會以為，ADHD病童的表現「只是教養問題」，或是認為「長大就會好」，因此忽略就醫的重要性，提醒民眾及早發現、及早治療才是控制疾病的關鍵。

國小二年級的男童小明（化名），因上課坐不住、專注力不足，經常被老師批評、同學排斥，回到家中更常與父母爭吵，甚至情緒失控，發脾氣撕掉作業、摔東西，後來確診ADHD。經過藥物治療、心理治療、家長行為策略介入，專注力逐漸改善，不只學業成績進步，也能交到朋友、建立自信心。

ADHD的症狀約有78%來自於遺傳，而台灣兒童ADHD盛行率約9%。李嵩濤說，患者主要表現為注意力不足、過動或易衝動，也有部分兩者兼有，但因病童常被誤解為單純的「好動」或「不聽話」，僅有1.6%接受正式診斷，真正接受完整治療的比例更僅約1%。

李嵩濤解釋，ADHD患者小時候過動和衝動症狀最明顯，60至85%的孩子症狀會持續到青春期、60%的孩子症狀會持續到成年時期，雖此時大多只剩下不專注的症狀，但仍會持續造成生活困擾，甚至提高焦慮症、憂鬱症，甚至於雙向情緒障礙的風險，使用酒精、毒品濫用的可能性也比常人更高。

因此，李嵩濤強調，若家長懷疑孩子可能具ADHD或其他發展上的問題，務必及早尋求專業醫療協助，且前來就診並不等同於否定孩子的能力，而是希望透過完整評估與理解，減少孩子遇到的困難，適當的藥物治療就像是給孩子戴上眼鏡一樣，讓他們能夠重新擁有看清世界的機會。

李嵩濤說，有些家長會擔心「吃藥上癮」，但臨床上常用的中樞神經興奮劑（如利他能、專思達等），在醫師處方的劑量下並不會造成依賴或成癮，且規律治療能改善孩子的專注力與情緒控制，有效率達8至9成，還能降低孩子未來抽菸、飲酒或濫用毒品的風險。

此外，李嵩濤表示，除藥物治療外，若能搭配行為治療，效果更佳，家長也可以透過集點獎勵制度、冷靜區、、正向讚美等親職教育方式，幫孩子累積正向經驗，學校老師則要調整教學策略，必要時進行特教鑑定、輔導老師支持，以及必要時與社政與兒少保護合作，才能形成完整的支持網絡。

