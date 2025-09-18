健康網》富含纖維又解膩 營養師教作爽口「豆芽菜漢堡排」

營養師周亦秀表示，脆脆爽口的豆芽菜不僅口感佳，製作漢堡排默默增加蔬菜量，還能加分解膩。（圖取自周亦秀臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕漢堡排是許多大人、小孩都喜歡的餐點，不僅鬆軟好入口，下飯又美味。營養師周亦秀於臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文分享DIY「豆芽菜漢堡排」，除了基本食材豬絞肉外，特別添加富含膳食纖維、維生素的豆芽菜，口感清爽又解膩，建議不妨一起做看看。

5步驟跟著輕鬆做

豆芽菜除了清炒外，還可以做什麼料理？周亦秀推薦跟著以下步驟試試製作「豆芽菜漢堡排」，脆脆爽口的豆芽菜不僅口感佳，也很適合挑食的小朋友，默默增加蔬菜量，還能幫漢堡排加分解膩。

●準備材料：豬絞肉、豆芽菜、蔥花、雞蛋1個、少許醬油、鹽巴、五香粉、香油。

●做法：

1.豆芽菜洗淨切小段。

2.豬絞肉加入豆芽菜、蔥花、雞蛋1顆，再加入少許醬油、鹽巴、五香粉、香油攪拌，直到出現黏性。

3.把肉餡分成小塊，雙手沾濕，用手捏成肉餅狀。

4.熱鍋加油，放入捏好的肉餅，煎到兩面熟就完成。

5.起鍋後，建議放5分鐘再切塊，可鎖住肉汁。

此外，農糧署也曾於臉書發文介紹，清爽脆甜、味道清香的芽菜營養豐富，可提供膳食纖維、維生素及礦物質等人體所需的營養素。從播種至採收約7天，生長期短，一年四季都可以種植。市場常見的豆芽菜有綠豆芽與黃豆芽，綠豆芽含水量較高、口感較軟嫩，適合清炒涼拌；黃豆芽結實、口感較脆嫩，也較耐烹煮，適合爆炒涼拌或煮湯。

營養師周亦秀說，豆芽菜富含膳食纖維、維生素，脆脆口感搭配製作漢堡排，也很適合挑食的小朋友；示意圖。（圖取自photoAC ）

