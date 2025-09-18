自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》富含纖維又解膩 營養師教作爽口「豆芽菜漢堡排」

2025/09/18 08:39

營養師周亦秀表示，脆脆爽口的豆芽菜不僅口感佳，製作漢堡排默默增加蔬菜量，還能加分解膩。（圖取自周亦秀臉書）

營養師周亦秀表示，脆脆爽口的豆芽菜不僅口感佳，製作漢堡排默默增加蔬菜量，還能加分解膩。（圖取自周亦秀臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕漢堡排是許多大人、小孩都喜歡的餐點，不僅鬆軟好入口，下飯又美味。營養師周亦秀於臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文分享DIY「豆芽菜漢堡排」，除了基本食材豬絞肉外，特別添加富含膳食纖維、維生素的豆芽菜，口感清爽又解膩，建議不妨一起做看看。

5步驟跟著輕鬆做

豆芽菜除了清炒外，還可以做什麼料理？周亦秀推薦跟著以下步驟試試製作「豆芽菜漢堡排」，脆脆爽口的豆芽菜不僅口感佳，也很適合挑食的小朋友，默默增加蔬菜量，還能幫漢堡排加分解膩。

準備材料：豬絞肉、豆芽菜、蔥花、雞蛋1個、少許醬油、鹽巴、五香粉、香油。

做法：

1.豆芽菜洗淨切小段。

2.豬絞肉加入豆芽菜、蔥花、雞蛋1顆，再加入少許醬油、鹽巴、五香粉、香油攪拌，直到出現黏性。

3.把肉餡分成小塊，雙手沾濕，用手捏成肉餅狀。

4.熱鍋加油，放入捏好的肉餅，煎到兩面熟就完成。

5.起鍋後，建議放5分鐘再切塊，可鎖住肉汁。

此外，農糧署也曾於臉書發文介紹，清爽脆甜、味道清香的芽菜營養豐富，可提供膳食纖維、維生素及礦物質等人體所需的營養素。從播種至採收約7天，生長期短，一年四季都可以種植。市場常見的豆芽菜有綠豆芽與黃豆芽，綠豆芽含水量較高、口感較軟嫩，適合清炒涼拌；黃豆芽結實、口感較脆嫩，也較耐烹煮，適合爆炒涼拌或煮湯。

營養師周亦秀說，豆芽菜富含膳食纖維、維生素，脆脆口感搭配製作漢堡排，也很適合挑食的小朋友；示意圖。（圖取自photoAC ）

營養師周亦秀說，豆芽菜富含膳食纖維、維生素，脆脆口感搭配製作漢堡排，也很適合挑食的小朋友；示意圖。（圖取自photoAC ）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中