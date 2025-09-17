自由電子報
晴時多雲

健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

失智診斷率逾8成高於全國平均 醫揭3大招預防

2025/09/17 16:47

雲林65歲老年人口已超過14萬人，根據估算失智人口逾1.2萬。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣老年人口比例超過21％，已進入超高齡社會，根據衛福部依人口推估，縣內今年失智人口將突破1.2萬多人，縣府推動失智友善措施及篩檢診斷服務，現已診斷出已逾8成失智人口，縣府今（17）日發表成果，會中信安醫院院長葉寶專更是呼籲預防失智「3大招」。

雲林縣衛生局長曾春美指出，目前縣內65歲以上人口逾14萬人，以8％失智症盛行率估算，至少有1萬2500名，目前透過篩檢揪出約88.98%患者，遠高於全國平均超過21%。

曾春美指出，目前全縣共7處失智共照中心，成大醫院斗六分院、信安醫院為權責型的失智共照中心，現在還有26處失智友善社區，招募近萬名失智友善天使分布在各社區，讓民眾了解失智症徵兆，並協助延緩失智。

曾春美舉例，虎尾一家雜貨店老闆成為失智友善天使後，發現一名長者才剛從店裡買完東西，沒多久又來買一樣的東西，協助通報後確診失智症。

葉寶專表示，失智症防治包含了預防、治療、照護三大面向，目前政府的政策著重在及早預防失智，對於失智者預防策略，他建議「睡眠充足、多運動、多陪伴」，別讓能力漸漸消失，讓認知能力越來越差。

縣長張麗善說，雲林已是超高齡社會，失智照護是施政重要事項，縣府串聯跨局處與社區資源，希望雲林長輩透過長青食堂吃得營養健康，也要多運動，最重要是學習終身、終身學習，才能延緩失智。

