健康網》做美甲做到手腳爛掉 醫：病毒疣別碰到下體恐成菜花

做完美甲後變這樣，確實令人很崩潰。群英皮膚科診所提醒，疣本身具高度傳染性，應加以治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕做美甲做到手腳爛掉。在Dcard上，一位女生做手腳美甲時，美甲師在修剪指甲時不慎剪到手指頭而流血，沒想到幾天後，雙手十指手指開始出現疼痛與咖啡色斑點，直到回去卸掉美甲時到皮膚科檢查，才發現是病毒疣。

根據群英皮膚科診所衛教資料，病毒疣傳染途徑是經由皮膚的密切接觸，潛伏期平均是4個月。最常見是經由人傳染給人，有時候也可能透過物品間接傳播。

請繼續往下閱讀...

這名女生回去這家美甲店，詢問店裡：「你們是不是用具沒乾淨什麼的？」結果這家店回應，他們都有消毒。

這位女網友罹患了病毒疣，還與店家有些小糾紛。群英皮膚科診所表示，潛伏期平均是4個月，最常見是經由人傳人或經由物品間接傳人。（翻攝自Dcard）

群英皮膚科診所指出，人類乳突狀病毒（HPV）感染我們的表皮細胞而形成的一種皮膚增生，稱為病毒疣。這種良性的上皮增生，可能小小幾顆，也可能融合成大塊或數十顆。

最常見的種類有：

尋常疣：好發於易受傷部位，如手、手指、膝蓋。

足底疣：初期為表面光滑的丘疹，之後表面會漸變粗糙並有棕黑色小點，可能有明顯的壓痛，多發於受壓處，如:腳跟、腳趾、腳掌。

扁平疣：表面平坦的扁平丘疹，呈淡棕色，可能是圓形、多角形或線形，會因搔癢傳播而呈線狀排列，好發於臉部、手背。

菜花：傳染性極高，只要性接觸，通常即發病。

群英皮膚科診所提醒，疣本身具高度傳染性，應加以治療。生殖器疣的傳染性較高，所以請不要用手接觸患部且用在生殖器的毛巾請分開，以避免傳染。長期存在的生殖器疣，有可能會增加該部位得到皮膚癌的機率。主要治療方式有液態氮冷凍治療及塗抹治疣液。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法