自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

北榮團隊揭黃斑部皺褶惡化關鍵 膠質細胞增生恐拖垮視力

2025/09/17 17:28

北榮病理檢驗部醫師王蕾琪（左）、眼科部視網膜科主任林泰祺（右）指出，黃斑部皺褶中的「膠質細胞」大量增生，是造成病人術後視力難以恢復的主因。（記者邱芷柔攝）

北榮病理檢驗部醫師王蕾琪（左）、眼科部視網膜科主任林泰祺（右）指出，黃斑部皺褶中的「膠質細胞」大量增生，是造成病人術後視力難以恢復的主因。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北榮總眼科部與病理檢驗部今（17日）發表最新研究成果，證實「黃斑部皺褶」中的「膠質細胞」大量增生，是造成病人術後視力難以恢復的主因。醫師強調，過去認為此病變進展緩慢，多建議等到視力嚴重受損才動手術；但研究顯示若等到膠質細胞大量增生，視網膜已遭不可逆破壞，術後效果有限，提醒民眾應及早介入治療。

黃斑部皺褶是常見的眼底疾病，好發率約占總人口的5.3%至18.5%，多見於中年以上族群，糖尿病患者、曾有視網膜發炎、剝離或裂口病史者為高危險群。北榮眼科部視網膜科主任林泰祺表示，黃斑部是眼睛感光細胞最密集的區域，一旦受影響，中心視力就會大幅下降，他形容，黃斑部皺褶就像一張糖果紙，緊緊包覆並拉扯黃斑部，病人最早會出現「看東西扭曲變形」的症狀。

過去臨床上，手術多僅限於視力下降嚴重的患者，大約7至8成患者術後能恢復，但仍有1至2成效果有限。林泰祺指出，這正是研究想解答的疑問，研究團隊突破過去檢驗困境，首次發現黃斑部皺褶的嚴重程度與薄膜細胞組成息息相關，其中膠質細胞比例最高，且隨病程不斷增生。

北榮病理檢驗部醫師王蕾琪說明，檢驗發現黃斑皺褶的薄膜主要由膠質細胞、玻璃體細胞和纖維細胞組成，其中膠質細胞比例最高，且會隨著病程持續增生；臨床統計顯示，膠質細胞愈多，手術後視力恢復就愈差，顯示它是造成視覺惡化的關鍵。

北榮收治的66歲病友馮先生，就因左眼黃斑部皺褶導致視力僅剩0.08，手術後回升至0.9，但仍有輕微扭曲，3年後右眼也出現扭曲，雖症狀不嚴重，醫師建議下提早手術，結果術後視力恢復至1.0，扭曲完全消失。

傳統上，醫師多依據視力下降程度或共軛光掃描影像來判斷是否動手術，但研究顯示，膠質細胞的異常增生往往早於影像可見的結構破壞。林泰祺指出，這顛覆了過去「先觀察再決定」的做法，隨著顯微手術與影像技術進步，如今手術風險和併發症已大幅降低，患者恢復也更快，因此醫界應轉向「及早介入」的新觀念。

黃斑部皺褶僅依據視力下降程度或影像分期，無法及時掌握疾病惡化的速度，醫師建議，手術早期介入，有助於保留視網膜功能，視力恢復快預後佳。（台北榮總提供）

黃斑部皺褶僅依據視力下降程度或影像分期，無法及時掌握疾病惡化的速度，醫師建議，手術早期介入，有助於保留視網膜功能，視力恢復快預後佳。（台北榮總提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中