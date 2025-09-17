健康網》新北生育獎勵將提高 公費檢查保母嬰健康

為守護母嬰健康，國民健康署提供孕媽咪14次公費產檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕我國少子化嚴峻，新北市長侯友宜今（17）日表示，將加強婚育政策，包含提高生育獎勵金、增加好孕專車的趟次。同時，行政院將在明（18）日通過三大育兒新方案，包括「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」，其中在生育給付部分將由中央統一補貼至10萬元。行政院政委陳時中說明，公保、勞保、農保、國保或軍保等不同保險類別，每位新生兒都將獲得10萬元生育補助；行政院也將大幅增加人工生殖的補助額度。

侯友宜在市政會議表示，內政部統計發現，今（2025）年全國5月新生兒出生數8433人，再創歷史新低，今年前8個月合計7萬2778人，比去（2024）年同期減少1.3萬人。侯友宜提到，新北市好孕專車將從28趟次增加至36趟次，每趟次補助金額從200元提高到250元，預計有8000人受惠；生育獎勵金提高至第1胎4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎5萬元。

陳時中今日說明，公保、勞保、農保、國保或軍保等不同保險類別，每位新生兒都將獲得10萬元生育補助，也包括目前現行並無任何保險的7144位國人也能申請，確保無保險者也能享有基本保障。行政院並匡列原本生育給付80億元外，預估將會有12.7萬人受惠，因此將新增47.2億元預算，預計2026年上路。

我國少子女化狀況嚴峻，行政院與新北市府提出因應對策。（資料照）

為守護母嬰健康，國民健康署提供孕媽咪14次公費產檢，113年利用率達96%以上。每次產前檢查除了包含問診、體重、血壓、胎心音、胎位等例行項目外，亦依妊娠週數安排重要檢驗，確保孕媽咪與胎兒健康，讓孕期過程更安心也更有保障。

國健署於臉書粉專說明，當孕媽咪經醫師診斷確認懷孕後，產檢院所會發給每位準媽媽一本「孕媽咪健康手冊」，每次產檢須攜帶「孕媽咪健康手冊」及健保卡，依建議時程前往有健保特約的產檢醫療院所進行產檢，免申請，即可享有以下各項產檢服務：

●14次產前檢查。

●3次超音波檢查。

●2次產前健康照護衛教指導。

●貧血檢驗。

●妊娠糖尿病篩檢。

●產前乙型鏈球菌篩檢。

國健署補充，如有孕期照護或產檢相關問題，可至國民健康署孕產兒關懷網站及健康九九＋官網媽咪好孕館了解相關資訊，或撥打免付費孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（抱緊您，抱緊您），由專業人員為您解答。

