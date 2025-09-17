健康網》聲音沙啞怎麼辦？ 4聲帶康復訓練助重拾清亮嗓音

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提到，很多人發聲問題其實源於錯誤的呼吸方式。正確的發聲應該使用腹式呼吸，讓橫膈膜充分參與呼吸過程；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聲音沙啞、說話費力，想要恢復清亮的嗓音嗎？輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，聲帶康復訓練的方法，讓你對聲音復健有完整的認識：

呼吸控制與支撐訓練

良好的呼吸是聲音的基礎！胡皓淳提到，很多人發聲問題其實源於錯誤的呼吸方式。正確的發聲應該使用腹式呼吸，讓橫膈膜充分參與呼吸過程。訓練方法：平躺時將一隻手放在胸部，另一隻手放在腹部，吸氣時要感覺腹部上升、胸部保持相對靜止。每天練習10-15分鐘的深呼吸，逐漸增加呼氣時間，讓氣流穩定均勻。這種訓練能提供聲帶穩定的氣流支撐，減少發聲時的緊張和疲勞。

請繼續往下閱讀...

聲帶放鬆與暖身練習

就像運動前要暖身一樣，發聲前也需要讓聲帶「熱機」！胡皓淳表示，聲帶肌肉緊張會導致聲音粗糙、容易疲累。可以從輕柔的「嘆氣聲」開始，發出自然的「啊～」聲，感受氣流輕柔地通過放鬆的聲帶。接著練習「泡泡音」（像漱口時發出的聲音），這能有效按摩聲帶，促進血液循環。每次練習前都要做5-10分鐘的暖身，特別是早上起床後或長時間沒說話後，這樣能大幅降低聲帶受傷的風險。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提到，每次練習前都要做5-10分鐘的暖身，特別是早上起床後或長時間沒說話後，這樣能大幅降低聲帶受傷的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

共鳴腔體調節訓練

胡皓淳說明，好的聲音不只來自聲帶，更需要口腔、鼻腔、胸腔等共鳴腔體的配合！透過調節這些腔體的形狀和大小，可以讓聲音更豐富、更有穿透力。練習時可以發「ma-may-mi-mo-mu」的音階，感受不同母音在口腔中的位置變化。還可以練習鼻音共鳴，發「ng」音時感受聲音在鼻腔的振動。嘴唇顫音和舌頭顫音也是很好的共鳴訓練，能幫助放鬆臉部肌肉，改善聲音的流暢度。

音域擴展與音質改善

胡皓淳提到，聲帶康復不只是恢復基本功能，更要追求音質的提升！從舒適的音域開始，逐漸向高音和低音擴展。可以用「do-re-mi-fa-sol-la-si-do」的音階練習，每天嘗試比前一天高一點或低一點的音。滑音練習也很重要，像「嗚～啊～嗚」這樣的連續音變化，能增加聲帶的靈活性。記住要循序漸進，千萬不要勉強發出超出能力範圍的音高，這樣反而會傷害聲帶。每次練習時間控制在15-20分鐘，感到疲累就要立即休息。

胡皓淳補充，練習過程中如果出現以下情況，請立即停止並諮詢專業人士：

1.聲音越練越沙啞或疼痛。

2.喉嚨有刺痛或異物感。

3.練習後聲音反而變差。

4.出現持續性咳嗽或喉嚨乾燥。

胡皓淳提醒，如果有慢性聲音問題，建議同時諮詢語言治療師，制定個人化的訓練計劃，這樣能獲得更好的復健效果！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法