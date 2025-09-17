自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》聲音沙啞怎麼辦？ 4聲帶康復訓練助重拾清亮嗓音

2025/09/17 21:10

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提到，很多人發聲問題其實源於錯誤的呼吸方式。正確的發聲應該使用腹式呼吸，讓橫膈膜充分參與呼吸過程；圖為情境照。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提到，很多人發聲問題其實源於錯誤的呼吸方式。正確的發聲應該使用腹式呼吸，讓橫膈膜充分參與呼吸過程；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聲音沙啞、說話費力，想要恢復清亮的嗓音嗎？輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，聲帶康復訓練的方法，讓你對聲音復健有完整的認識：

呼吸控制與支撐訓練

良好的呼吸是聲音的基礎！胡皓淳提到，很多人發聲問題其實源於錯誤的呼吸方式。正確的發聲應該使用腹式呼吸，讓橫膈膜充分參與呼吸過程。訓練方法：平躺時將一隻手放在胸部，另一隻手放在腹部，吸氣時要感覺腹部上升、胸部保持相對靜止。每天練習10-15分鐘的深呼吸，逐漸增加呼氣時間，讓氣流穩定均勻。這種訓練能提供聲帶穩定的氣流支撐，減少發聲時的緊張和疲勞。

聲帶放鬆與暖身練習

就像運動前要暖身一樣，發聲前也需要讓聲帶「熱機」！胡皓淳表示，聲帶肌肉緊張會導致聲音粗糙、容易疲累。可以從輕柔的「嘆氣聲」開始，發出自然的「啊～」聲，感受氣流輕柔地通過放鬆的聲帶。接著練習「泡泡音」（像漱口時發出的聲音），這能有效按摩聲帶，促進血液循環。每次練習前都要做5-10分鐘的暖身，特別是早上起床後或長時間沒說話後，這樣能大幅降低聲帶受傷的風險。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提到，每次練習前都要做5-10分鐘的暖身，特別是早上起床後或長時間沒說話後，這樣能大幅降低聲帶受傷的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳提到，每次練習前都要做5-10分鐘的暖身，特別是早上起床後或長時間沒說話後，這樣能大幅降低聲帶受傷的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

共鳴腔體調節訓練

胡皓淳說明，好的聲音不只來自聲帶，更需要口腔、鼻腔、胸腔等共鳴腔體的配合！透過調節這些腔體的形狀和大小，可以讓聲音更豐富、更有穿透力。練習時可以發「ma-may-mi-mo-mu」的音階，感受不同母音在口腔中的位置變化。還可以練習鼻音共鳴，發「ng」音時感受聲音在鼻腔的振動。嘴唇顫音和舌頭顫音也是很好的共鳴訓練，能幫助放鬆臉部肌肉，改善聲音的流暢度。

音域擴展與音質改善

胡皓淳提到，聲帶康復不只是恢復基本功能，更要追求音質的提升！從舒適的音域開始，逐漸向高音和低音擴展。可以用「do-re-mi-fa-sol-la-si-do」的音階練習，每天嘗試比前一天高一點或低一點的音。滑音練習也很重要，像「嗚～啊～嗚」這樣的連續音變化，能增加聲帶的靈活性。記住要循序漸進，千萬不要勉強發出超出能力範圍的音高，這樣反而會傷害聲帶。每次練習時間控制在15-20分鐘，感到疲累就要立即休息。

胡皓淳補充，練習過程中如果出現以下情況，請立即停止並諮詢專業人士：

1.聲音越練越沙啞或疼痛。

2.喉嚨有刺痛或異物感。

3.練習後聲音反而變差。

4.出現持續性咳嗽或喉嚨乾燥。

胡皓淳提醒，如果有慢性聲音問題，建議同時諮詢語言治療師，制定個人化的訓練計劃，這樣能獲得更好的復健效果！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中