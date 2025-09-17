健康網》婦誤食大花曼陀羅釀頭昏 衛福部：整株具毒性

台東縣衛生局在事發隔天帶著誤食者上山採樣。（民眾提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台東縣卑南鄉日前傳出3名婦人疑似食物中毒意外，台東縣衛生局送驗後，確認她們誤食大花曼陀羅的葉片，引發中毒。實際上與誤食曼陀羅造成的中毒案相當常見，過去曾有類似案例。食藥署呼籲，民眾切勿自行採摘及食用來路不明的植物；若因食品中毒出現生理不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體。

台東縣衛生局表示，6日卑南鄉某茶藝館發生疑似食物中毒案，衛生局採集檢體送食藥署化驗，檢驗發現自述南非葉野菜的物種，為大花曼陀羅。紅烏龍茶包的農藥檢測為未檢出。當事人先自採野菜，並且生食後，半小時內即發生頭昏、意識模糊等神經症狀，緊急送醫。

衛福部食藥署表示，曼陀羅葉片外觀及葉脈與假酸漿葉極為相似；但葉形較假酸漿葉為大，約2到3倍。曼陀羅植株全株皆有毒性，其中以果實及種子毒性最大，含具神經毒性的顛茄烷類生物鹼（tropane alkaloids），主要毒素成分為東莨菪鹼（scopolamine）及莨菪鹼（hyoscyamine），會使誤食民眾出現口乾舌燥、皮膚潮紅、心跳呼吸加快、頭暈，接著可能出現幻聽、幻覺、意識模糊、妄想等神經系統症狀。

假酸漿的花序呈圓錐狀，有粗毛，而曼陀羅的花呈喇叭狀，類似漏斗型，兩種植物花型上雖有差異，但單從葉片外觀判斷極容易混淆。國內已發生多起民眾

誤食有毒植物之中毒案例，例如誤食姑婆芋，因為其外型類似芋頭，其共同特性都是該有毒植物與一般可食性植物的外觀相似，極易造成民眾誤食。不同種類有毒植物所引起的中毒症狀不盡相同，輕則腸胃不適，重則傷害中樞神經系統，甚至危害寶貴生命。

因此，食藥署呼籲，民眾切勿自行採摘及食用來路不明的植物，以免造成身體健康上無法挽回的傷害。若因食品中毒出現生理不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

