37歲孕婦出血又低位胎盤 35週安產銘謝醫護

李小姐懷孕歷程驚險不斷，在高醫婦產部醫療團隊以專業與細心守護，最後母子均安。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（17）日是「世界病人安全日」， 高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉辦病人安全週，尤其懷孕與分娩存在高度風險，就曾有37歲孕婦孕期經歷出血、低位胎盤、高血壓與蛋白尿等，經團隊細心照護，於35週平安產子。

高醫副院長林宗憲表示，即使在醫療科技高度發展的今日，懷孕與分娩依舊存在高度風險；特別是產後大出血、子癇前症與妊娠高血壓等仍是嚴重威脅孕產婦的安全。孕產婦死亡率不只是數字，更是每一個家庭的幸福指標，病人安全也不僅是一句口號，而是無數家庭與醫療團隊共同守護的真實旅程。

37歲的李小姐懷孕初期因出血與曾接受子宮肌瘤切除手術而不安；中期因身體不適昏倒，再加上低位胎盤讓孕程更加艱難；後期，又出現高血壓與蛋白尿住院治療，在35週時先施打類固醇促進胎肺成熟，再安排剖腹生產，最後總算母子均安。

另一名 SMA脊髓肌肉萎縮症病童，出生不久後即陷入呼吸窘迫與餵食困難，由於SMA是全球嬰兒死亡率最高的遺傳疾病，父母一度以為看不到孩子長大，後來帶著孩子遠從宜蘭到高醫求診，在高醫兒科跨專業團隊照護下，病童接受胃造廔手術、呼吸輔助、藥物治療與復健，當初連呼吸都是奢求的男嬰如今8歲了，雖仍無法行走，卻能穩定坐立，並快樂地就讀小學3年級特教班。

高醫兒科部主任徐仲豪指出，SMA 病童的案例突顯「病人安全」的重要性，高醫團隊結合醫師、護理、藥師及復健等跨專業合作，長期陪伴病童與家庭確保照護安全與品質。

SMA病童一家人從宜蘭至高醫就診，在高醫兒科部鐘育志教授（左1）團隊的治療下，從當初連呼吸都是奢求的男嬰如今已8歲了。（高醫提供）

高醫病人安全週開跑，響應「齊心共守 產兒安康」打造全方位守護網。（高醫提供）

