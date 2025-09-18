自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝手搖飲常腹瀉？ 營養師：避開危險溫度帶

2025/09/18 13:42

營養師黃雅鈺說，乳品及豆製品蛋白質含量高，放久容易變質，因此，飲品若含鮮奶、豆漿等須特別注意低溫保鮮；示意圖。（圖取自freepik）

營養師黃雅鈺說，乳品及豆製品蛋白質含量高，放久容易變質，因此，飲品若含鮮奶、豆漿等須特別注意低溫保鮮；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是經常一喝手搖飲肚子就鬧脾氣，找不到原因又困擾？營養師黃雅鈺表示，天熱購買手搖飲，除須注意是否添加易變質的乳品、豆漿外，特別提醒勿去冰，尤其外送因有一定路程，想要保持飲品新鮮，必須保持低溫，避免處在攝氏7-60度的「危險溫度帶」，才不會容易滋生沙門氏桿菌、大腸桿菌等細菌，導致腹瀉等細菌性中毒狀況的發生。

黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，為什麼外送飲料不要去冰？因為在炎熱天氣中，飲料從製成到送至顧客端，需經過外送員等待取餐的時間、外送員送到客戶端的路程，甚至可能還有其他停靠點。因此，飲品若無冰塊維持一定低溫，路途中恐隨時有變質風險，而冰塊就是維持低溫最重要的關鍵。

那麼，為什麼外送飲料不加冰就會壞？黃雅鈺說明，主要原因是食物處在攝氏7-60度時，即為「危險溫度帶」。在此段溫度中，許多細菌都能快速生長繁殖。以手搖飲等飲品來說，常見容易引起細菌性食物中毒的原因為沙門氏桿菌、大腸桿菌、腸桿菌科等，輕者腹痛、少量腹瀉；嚴重時可能出現嘔吐、嚴重腹瀉、發燒、頭痛等症狀，有時伴有血便或膿便。

營養師黃雅鈺指出，外送飲料千萬別去冰，因食物處在攝氏7-60度時，即為「危險溫度帶」，許多細菌在此溫度中易快速繁殖；示意圖。（圖取自freepik）

營養師黃雅鈺指出，外送飲料千萬別去冰，因食物處在攝氏7-60度時，即為「危險溫度帶」，許多細菌在此溫度中易快速繁殖；示意圖。（圖取自freepik）

黃雅鈺並提及，常見易受污染的食物種類，包括：乳品及豆製品。因這類食品本身蛋白質含量高，放久容易變質，所以含鮮奶、豆漿飲品須特別小心。至於如果飲料要加冰塊，什麼冰量比較好？一般來說，添加鮮奶、豆漿、多多類等含蛋白質或高糖的飲品，風險性較高，冰量可以選擇正常冰，單純茶類則可以少一點；但仍須評估路途時間跟實際入口的時間差。

黃雅鈺說，在炎熱的夏天或冬天叫外送手搖飲，因氣候不同，預期的風險程度也會不一樣，因此，冰塊添加量並無標準答案。不過，加冰塊的主要關鍵目的是為了維持飲品低溫，減少變質風險，並建議不論冷飲或熱飲，皆應於1-2小時內喝完較佳。

至於有沒有其他保持飲料新鮮度的方式？黃雅鈺表示，外送飲品沒辦法選擇盛裝容器，只能選擇多加一點冰塊保鮮。外帶飲品若店家可以調整冰量，建議適量加冰；若無法調整冰量，不妨自行帶保冷袋，若能加保冷劑更好，保存時間可以長一點。如果是外帶飲品自備容器，除建議適量加冰塊或放保冷袋，也推薦自備冰霸杯盛裝，有助維持飲品新鮮度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中