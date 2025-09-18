健康網》喝手搖飲常腹瀉？ 營養師：避開危險溫度帶

營養師黃雅鈺說，乳品及豆製品蛋白質含量高，放久容易變質，因此，飲品若含鮮奶、豆漿等須特別注意低溫保鮮；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是經常一喝手搖飲肚子就鬧脾氣，找不到原因又困擾？營養師黃雅鈺表示，天熱購買手搖飲，除須注意是否添加易變質的乳品、豆漿外，特別提醒勿去冰，尤其外送因有一定路程，想要保持飲品新鮮，必須保持低溫，避免處在攝氏7-60度的「危險溫度帶」，才不會容易滋生沙門氏桿菌、大腸桿菌等細菌，導致腹瀉等細菌性中毒狀況的發生。

黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，為什麼外送飲料不要去冰？因為在炎熱天氣中，飲料從製成到送至顧客端，需經過外送員等待取餐的時間、外送員送到客戶端的路程，甚至可能還有其他停靠點。因此，飲品若無冰塊維持一定低溫，路途中恐隨時有變質風險，而冰塊就是維持低溫最重要的關鍵。

請繼續往下閱讀...

那麼，為什麼外送飲料不加冰就會壞？黃雅鈺說明，主要原因是食物處在攝氏7-60度時，即為「危險溫度帶」。在此段溫度中，許多細菌都能快速生長繁殖。以手搖飲等飲品來說，常見容易引起細菌性食物中毒的原因為沙門氏桿菌、大腸桿菌、腸桿菌科等，輕者腹痛、少量腹瀉；嚴重時可能出現嘔吐、嚴重腹瀉、發燒、頭痛等症狀，有時伴有血便或膿便。

營養師黃雅鈺指出，外送飲料千萬別去冰，因食物處在攝氏7-60度時，即為「危險溫度帶」，許多細菌在此溫度中易快速繁殖；示意圖。（圖取自freepik）

黃雅鈺並提及，常見易受污染的食物種類，包括：乳品及豆製品。因這類食品本身蛋白質含量高，放久容易變質，所以含鮮奶、豆漿飲品須特別小心。至於如果飲料要加冰塊，什麼冰量比較好？一般來說，添加鮮奶、豆漿、多多類等含蛋白質或高糖的飲品，風險性較高，冰量可以選擇正常冰，單純茶類則可以少一點；但仍須評估路途時間跟實際入口的時間差。

黃雅鈺說，在炎熱的夏天或冬天叫外送手搖飲，因氣候不同，預期的風險程度也會不一樣，因此，冰塊添加量並無標準答案。不過，加冰塊的主要關鍵目的是為了維持飲品低溫，減少變質風險，並建議不論冷飲或熱飲，皆應於1-2小時內喝完較佳。

至於有沒有其他保持飲料新鮮度的方式？黃雅鈺表示，外送飲品沒辦法選擇盛裝容器，只能選擇多加一點冰塊保鮮。外帶飲品若店家可以調整冰量，建議適量加冰；若無法調整冰量，不妨自行帶保冷袋，若能加保冷劑更好，保存時間可以長一點。如果是外帶飲品自備容器，除建議適量加冰塊或放保冷袋，也推薦自備冰霸杯盛裝，有助維持飲品新鮮度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法