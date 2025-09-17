健康網》大腹便便油膩膩 百萬網紅醫揭滅脂10攻略

只胖肚子是許多人困擾，西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯·賈拉米洛博士分享10大消滅脂肪法；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不是孕婦卻是大腹便便，沒人是歡喜的。在YouTube頻道擁有547萬訂閱，西班牙裔功能醫學、營養生物化學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）提供10大消滅腹部脂肪的方法，首要任務須徹底解決便秘，還你腸道健康。

播出10個月，已獲得150萬次觀看，卡洛斯·賈拉米洛尤其重視腸道健康。他說，腸道被稱為「第二個大腦」，因為大約 95% 的血清素（快樂荷爾蒙） 都是在腸道產生的。如果腸道不乾淨，累積毒素與糞便殘渣，身體就會中毒。必須把這些殘渣、宿便排掉，讓腸道徹底清潔。以下是消滅腹部脂肪的十大策略：

●健康檢查與自我監測

葡萄糖曲線、胰島素曲線、血脂肪檢查、尿酸、維生素D、完整甲狀腺功能（TSH、游離T3、游離T4、甲狀腺抗體）。

了解自己的身體概況，若是醫師不開單檢查，就自費，檢查完後再聽取醫師建議。

●減少熱量攝取，多吃蛋白質為主

選擇高品質蛋白（魚、雞蛋、肉類、乳製品），而不是豆類單獨作為主要蛋白來源。

●有氧+重量訓練

1.每週至少2次有氧（快走、爬坡、腳踏車）。運動強度要能說話，但不想多說話的狀態。

2.每週至少2–3次阻力訓練（重量訓練、核心肌群鍛鍊）。

3.增加肌肉量可提升胰島素敏感性，加速脂肪代謝。

●壓力管理

長期壓力會提升皮質醇，造成血糖升高、胰島素阻抗、發炎與失眠。壓力也會破壞腸道菌相，進一步影響代謝。建議需學習呼吸、靜坐、正念等方式調整心態。

●睡眠品質

若是每日睡不到6小時，會影響到荷爾蒙，造成暴飲暴食。深層睡眠可促進肌肉修復與荷爾蒙平衡。

●水分補充與電解質

很多人因為水喝得不夠，糞便殘渣卡在腸道皺褶裡，無法完全排出。需足夠水分讓細胞內外液循環正常。也需鈉、鉀、鎂平衡，避免脫水與發炎。若飲食不足，可考慮補充電解質。

●控制精製醣類，增加膳食纖維

減少精緻澱粉與糖類（白麵包、麵條、甜點、含糖飲料）。攝取大量綠色蔬菜與高纖水果（莓果、青芒果、鳳梨）。膳食纖維有助於延緩糖分吸收、餵養腸道益菌，並降低慢性發炎。

●建立可持續的飲食習慣

重點是「學會吃」，而不是照表操課的「節食」。飲食必須符合「平衡、可長期維持、沒有過度限制」。

●耐心與長期觀念

減脂不是短期速成，而是長期調整生活方式。

身體會有停滯期，需要重新評估並持續努力。

目標不是單純「減重」，而是建立長期健康的代謝狀態，改善身心平衡。

