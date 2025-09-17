限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
研究：瑜伽改善血管效果差強人意 這些運動更有用
葉立斌／核稿編輯
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然在大眾認知中，「瑜伽」是對身體有益的活動，但1項新研究顯示，瑜珈在改善血管健康方面，可能不如傳統運動有效。
根據《每日科技》（scitechdaily）報導，該研究發表於整合醫學進展期刊上。該研究回顧廣泛現有證據，包括隨機對照試驗、交叉試驗和非隨機研究，以比較瑜伽與其他運動方式對久坐成年人的影響。
請繼續往下閱讀...
久坐會損害血管功能，增加高血壓、膽固醇積聚和血栓風險。研究人員聲稱，目標是評估不同活動如何影響血管功能。他們發現對久坐不動的人來說，包括太極拳、普拉提（Pilates）和高強度間歇訓練在內的傳統運動，比瑜珈更能持續改善血管功能。
阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah）大學講師、研究共同作者戴維（Leena David）博士表示，血管如果變硬，心臟病發作和中風風險就會增加。研究表明結構化鍛煉可以保持血管柔韌性。瑜伽雖然有一定益處，但改善血管效果並不那麼可靠。
戴維聲稱，久坐會無聲偷走動脈中的歲月，而運動是完美的解藥。她指出，雖然運動很重要，但體力活動的類型、強度和一致性，才是血管健康的關鍵決定因素。
戴維強調，即使是簡單日常活動也能讓動脈更有彈性。血管有記憶力，每次運動都能幫助它們忘記整天坐著帶來的傷害。
值得注意的是，瑜伽可能無法持續增強血管功能，但仍然是一種有價值的選擇，特別是對於老年人和無法進行高強度運動的人來說。戴維說，瑜伽有深厚文化根源，有望成為1種包容性強、易於接受的健康干預措施。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應