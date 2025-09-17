自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

研究：瑜伽改善血管效果差強人意 這些運動更有用

2025/09/17 14:55

新研究顯示，瑜珈在改善血管健康方面，可能不如傳統運動有效。年長者最愛的太極拳、或青少年做的高強度間歇訓練，改善效果較佳。（路透）

新研究顯示，瑜珈在改善血管健康方面，可能不如傳統運動有效。年長者最愛的太極拳、或青少年做的高強度間歇訓練，改善效果較佳。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然在大眾認知中，「瑜伽」是對身體有益的活動，但1項新研究顯示，瑜珈在改善血管健康方面，可能不如傳統運動有效。

根據《每日科技》（scitechdaily）報導，該研究發表於整合醫學進展期刊上。該研究回顧廣泛現有證據，包括隨機對照試驗、交叉試驗和非隨機研究，以比較瑜伽與其他運動方式對久坐成年人的影響。

久坐會損害血管功能，增加高血壓、膽固醇積聚和血栓風險。研究人員聲稱，目標是評估不同活動如何影響血管功能。他們發現對久坐不動的人來說，包括太極拳、普拉提（Pilates）和高強度間歇訓練在內的傳統運動，比瑜珈更能持續改善血管功能。

阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah）大學講師、研究共同作者戴維（Leena David）博士表示，血管如果變硬，心臟病發作和中風風險就會增加。研究表明結構化鍛煉可以保持血管柔韌性。瑜伽雖然有一定益處，但改善血管效果並不那麼可靠。

戴維聲稱，久坐會無聲偷走動脈中的歲月，而運動是完美的解藥。她指出，雖然運動很重要，但體力活動的類型、強度和一致性，才是血管健康的關鍵決定因素。

戴維強調，即使是簡單日常活動也能讓動脈更有彈性。血管有記憶力，每次運動都能幫助它們忘記整天坐著帶來的傷害。

值得注意的是，瑜伽可能無法持續增強血管功能，但仍然是一種有價值的選擇，特別是對於老年人和無法進行高強度運動的人來說。戴維說，瑜伽有深厚文化根源，有望成為1種包容性強、易於接受的健康干預措施。

